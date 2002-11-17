Джеймс Бонд [устройство закрывается; взводит пистолет] Итак, ты дожил до того, чтобы умереть в другой день... Полковник.

Густав Грейвс Наконец-то... Я уже начал думать, что ты никогда не догадаешься.

Джеймс Бонд Было больно? Генетическая терапия.

Густав Грейвс Ты даже не можешь представить.

Джеймс Бонд Хорошо. Рад это слышать.

Густав Грейвс Но были и компенсации, например, ты вечно плаваешь в опасности. Даря тебе жизнь день за днем, только чтобы видеть, как ты мудреешь. Это было весело.