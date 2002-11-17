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Постер фильма Умри, но не сейчас
6.8
Киноафиша Фильмы Умри, но не сейчас
6.8

Умри, но не сейчас

, 2002
Die Another Day
США, Великобритания / боевик / 18+
Постер фильма Умри, но не сейчас
6.8

О фильме

На этот раз Джеймс Бонд в глубокой конспирации проводит операцию в Северной Корее. Однако его разоблачают, после чего Бонд оказывается за решеткой.

Сумев выбраться из плена только через несколько месяцев 007 возвращается к своей привычной жизни, однако вскоре ему вновь приходится вступить в противоборство со своими корейскими «друзьями» — он узнает о плане британского миллиардера Густава Грейвса создать супероружие, и о его взаимодействии на этом поприще с корейскими военными…

В ролях

Пирс Броснан
Пирс Броснан
Джеймс Бонд
Холли Берри
Холли Берри
Джинкс
Джуди Денч
Джуди Денч
М
Тоби Стивенс
Тоби Стивенс
Густав Грейвс
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Мираанда Фрост
Рик Юн
ЗАО
Джон Клиз
Джон Клиз
Кью
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Фалко
Уилл Юн Ли
Полковник Мун
Кеннет Цан
Генерал Мун
Режиссер Ли Тамахори
Сценарист Ян Флеминг, Нил Пёрвис, Роберт Уэйд
Композитор Дэвид Арнольд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 17 ноября 2002
Дата выхода
12 декабря 2002 Россия 12+
11 декабря 2002 Австралия
28 ноября 2002 Австрия
16 января 2003 Аргентина
27 ноября 2002 Бельгия
25 декабря 2002 Боливия
10 января 2003 Бразилия
17 ноября 2002 Великобритания
19 декабря 2002 Венгрия
11 декабря 2002 Венесуэла
28 ноября 2002 Германия
30 января 2003 Гонконг
1 января 2003 Греция
24 января 2003 Дания
12 декабря 2002 Доминиканская Республика
1 января 2003 Египет
28 ноября 2002 Израиль
20 декабря 2002 Индия
18 декабря 2002 Индонезия
20 ноября 2002 Ирландия
29 ноября 2002 Исландия
22 ноября 2002 Испания
28 февраля 2003 Италия
11 декабря 2002 Казахстан
21 ноября 2002 Канада
13 декабря 2002 Колумбия
18 декабря 2002 Кувейт
12 декабря 2002 Ливан
29 ноября 2002 Литва
26 ноября 2002 Македония
12 декабря 2002 Мексика
9 января 2003 Нидерланды
2 января 2003 Новая Зеландия
30 января 2003 Норвегия
1 января 2003 Панама
19 декабря 2002 Перу
24 ноября 2002 Польша
10 января 2003 Португалия
22 ноября 2002 Пуэрто-Рико
24 января 2003 Румыния
22 ноября 2002 США
5 декабря 2002 Сингапур
2 января 2003 Словакия
19 декабря 2002 Словения
13 декабря 2002 Таиланд
1 февраля 2003 Тайвань
17 января 2003 Турция
11 декабря 2002 Украина
13 декабря 2002 Уругвай
27 ноября 2002 Филиппины
29 ноября 2002 Финляндия
20 ноября 2002 Франция
28 ноября 2002 Хорватия
2 января 2003 Чехия
19 декабря 2002 Чили
31 января 2003 Швейцария
28 ноября 2002 Швеция
29 ноября 2002 Эстония
6 декабря 2002 ЮАР
10 января 2003 Южная Корея
25 декабря 2002 Ямайка
8 марта 2003 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $142 000 000
Сборы в мире $431 971 781
Производство Eon Productions, Danjaq, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Die Another Day, Otro día para morir, 007: Otro día para morir, James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag, Meurs un autre jour, 007 - La morte può attendere, 007 - Morre Noutro Dia, 007 - Um Novo Dia para Morrer, 007 ダイ・アナザー・デイ, 007: Die Another Day, 007: Surra veel üks päev, 007: Помри, але не зараз, 007之择日而亡, Agente 007 - La morte può attendere, Başka Gün Öl, Beneath the Ice, Beyond the Ice, D.A.D., Dnes neumírej, Halj meg máskor!, Hẹn Chết Ngày Khác, James Bond 20, James Bond XX, James Bond: Dnes neumieraj, Juggernaut, Kuolema saa odottaa, La morte può attendere, Lamut B'Yom A'her, Mirsti citu dienu, Mor un altre dia, Muere otro día, Nobody Lives Forever, Pasveikink mirtį kitą dieną, Prapancha Veerudu 007, Sa nu mori azi, Śmierć nadejdzie jutro, Stirb an einem anderen Tag, Umri drugi dan, Umri kdaj drugič, Πέθανε μια άλλη μέρα, Не умирай днес, Умри други дан, Умри, но не сейчас, डाय अनदर डे, 誰與爭鋒, 007 - Să nu mori azi, 007 Не умирай днес, 007 พยัคฆ์ร้ายท้ามรณะ, 007: Halj meg máskor, 誰與爭, 007 21 Meurs un autre jour, James Bond: Halj meg máskor, 新鐵金剛之不日殺機, 007 어나더데이, 007: Să nu mori azi, James Bond: Başka Gün Öl, 007 - Halj meg maskor, 007：择日而亡, James Bond 007 Meurs un autre jour, James Bond 20 - Die Another Day, Să nu mori azi, Помри, але не зараз

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb
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Обновлено 5 мая 2024
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саундтрек фильма Умри, но не сейчас

Цитаты

Джеймс Бонд [устройство закрывается; взводит пистолет] Итак, ты дожил до того, чтобы умереть в другой день... Полковник.
Густав Грейвс Наконец-то... Я уже начал думать, что ты никогда не догадаешься.
Джеймс Бонд Было больно? Генетическая терапия.
Густав Грейвс Ты даже не можешь представить.
Джеймс Бонд Хорошо. Рад это слышать.
Густав Грейвс Но были и компенсации, например, ты вечно плаваешь в опасности. Даря тебе жизнь день за днем, только чтобы видеть, как ты мудреешь. Это было весело.
Джеймс Бонд Ну, веселье подходит к мёртвой точке.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

После выхода фильма «Умри, но не сейчас», Пирс Броснан к нему подошёл в баре в Дублине мужчина, попросив пожать ему руку. Броснан пожал, а затем рассмеялся, когда мужчина в шутку сказал: «Это самое близкое, что моя рука когда-либо будет к заднице Хэлли Берри

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