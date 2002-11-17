На этот раз Джеймс Бонд в глубокой конспирации проводит операцию в Северной Корее. Однако его разоблачают, после чего Бонд оказывается за решеткой.
Сумев выбраться из плена только через несколько месяцев 007 возвращается к своей привычной жизни, однако вскоре ему вновь приходится вступить в противоборство со своими корейскими «друзьями» — он узнает о плане британского миллиардера Густава Грейвса создать супероружие, и о его взаимодействии на этом поприще с корейскими военными…
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После выхода фильма «Умри, но не сейчас», Пирс Броснан к нему подошёл в баре в Дублине мужчина, попросив пожать ему руку. Броснан пожал, а затем рассмеялся, когда мужчина в шутку сказал: «Это самое близкое, что моя рука когда-либо будет к заднице Хэлли Берри.»