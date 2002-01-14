У очаровательной Кэролин Мак Даффи — сказочная жизнь: богатая семья, шикарный ухажер, престижный колледж, прекрасная машина и самые радужные планы на будущее. Беззаботная жизнь гламурных девушек, подобных Кэролин, как правило, лишена значительных потрясений и идёт легко и непринужденно, «как по маслу». Но однажды нашей со всех сторон идеальной девушке посчастливилось встретить самого несовершенного юношу со странным именем Тыква. Наша беззаботная героиня и представить себе не могла, что эта встреча изменит ее жизнь-сказку навсегда и сделает ее… еще лучше!