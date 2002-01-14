Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Тыковка
Постер фильма Тыковка
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
2 постера
Тыковка

Pumpkin 18+
О фильме

У очаровательной Кэролин Мак Даффи — сказочная жизнь: богатая семья, шикарный ухажер, престижный колледж, прекрасная машина и самые радужные планы на будущее. Беззаботная жизнь гламурных девушек, подобных Кэролин, как правило, лишена значительных потрясений и идёт легко и непринужденно, «как по маслу». Но однажды нашей со всех сторон идеальной девушке посчастливилось встретить самого несовершенного юношу со странным именем Тыква. Наша беззаботная героиня и представить себе не могла, что эта встреча изменит ее жизнь-сказку навсегда и сделает ее… еще лучше!

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 14 января 2002
Дата выхода
14 января 2002 Россия 16+
14 января 2002 Казахстан
28 июня 2002 США
14 января 2002 Украина
MPAA R
Сборы в мире $308 552
Производство American Zoetrope, Bona Fide Productions, Pumpkin Productions LLC
Другие названия
Pumpkin, Meu Namorado Pumpkin, Tökfej, Тыковка, 펌프킨
Режиссер
Энтони Абрамс
Адам Ларсон Бродер
В ролях
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Хэнк Харрис
Бренда Блетин
Доминик Суэйн
Доминик Суэйн
Все актеры и съемочная группа
6.1
Цитаты
Judy Romanoff Ты изнасиловала моего сына! Шл#ха! Т#лка! Ты, пр#ститутка! Педофилка! Тыковка никогда не поймёт, что ты с ним сделала!
