Киберсекс выходит на улицы... Так ли невинен виртуальный секс, как считают? Группа незнакомых друг с другом людей ежедневно общаются в эротических чатах, позволяют друг другу за собой подглядывать, пытаются соблазнить и даже изнасиловать. Они теряют контроль над ситуацией и мечтают встретиться в реальности. Но удастся ли им найти общий язык с бывшим изображением, которое обрело плоть и кровь? Хит фестиваля независимого кино в Санденсе 2002 Продолжительность: 1 ч. 37 минут
|28 февраля 2002
|Россия
|16+
|28 февраля 2002
|Казахстан
|28 февраля 2002
|Украина
Полнометражный дебют актрисы Ванессы Ферлито.