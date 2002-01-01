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Постер фильма On_line. Секс, ложь и интернет
5.6
Киноафиша Фильмы On_line. Секс, ложь и интернет
5.6

On_line. Секс, ложь и интернет

, 2002
On_Line
США / драма / 18+
Постер фильма On_line. Секс, ложь и интернет
5.6

О фильме

Киберсекс выходит на улицы... Так ли невинен виртуальный секс, как считают? Группа незнакомых друг с другом людей ежедневно общаются в эротических чатах, позволяют друг другу за собой подглядывать, пытаются соблазнить и даже изнасиловать. Они теряют контроль над ситуацией и мечтают встретиться в реальности. Но удастся ли им найти общий язык с бывшим изображением, которое обрело плоть и кровь? Хит фестиваля независимого кино в Санденсе 2002 Продолжительность: 1 ч. 37 минут

В ролях

Изабель Джиллис
Moira Ingalls
Джош Хэмилтон
Джош Хэмилтон
John Roth
Хэролд Перрино
Хэролд Перрино
Мо Кёрли
Джон Флек
Al Fleming
Ванесса Ферлито
Jordan Nash
Эрик Миллеган
Эрик Миллеган
Ed Simone
Liz Owens
Angel
Джеймс Бэдж Дэйл
Джеймс Бэдж Дэйл
Ed's Roommate
Али Реза
Butterscotch Guy
Steve Cuiffo
Final Exit Chatter 'Kevorkian'
Режиссер Джед Уайнтроб
Сценарист Andrew Osborne, Джед Уайнтроб
Композитор Роджер Нейл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 1 января 2002
Дата выхода
28 февраля 2002 Россия 16+
28 февраля 2002 Казахстан
28 февраля 2002 Украина
MPAA R
Сборы в мире $167 102
Производство Internet Stories, Plinyminor
Другие названия
On_Line, [on_line]. Секс, ложь и интернет, A Vida On Line, A Vida On-Line, On Line, On_Line - Lügen_Sex+Internet

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 19 декабря 2023

Отзывы о фильме

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