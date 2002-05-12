Оповещения от Киноафиши
Три истории

Три истории

Three Tales 18+
Страна США
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 12 мая 2002
Дата выхода
12 мая 2002 Россия 0+
12 мая 2002 Австрия
12 мая 2002 Казахстан
12 мая 2002 Украина
Производство Nonesuch Records
Другие названия
Three Tales
Режиссер
Берил Корот
В ролях
Ричард Доукинс
Кевин Уорвик
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
