Семейка Тененбаум, 2001

Фильм рассказывает о необычной семье Тененбаумов, все члены которой обладают уникальными способностями.

Например, Чес уже в десять лет добился больших успехов в финансовой сфере, Ричи является одаренным теннисистом, Марго стала в десять лет известным писателем-драматургом.

Дети выросли и выпорхнули из родительского гнездышка, но пробил час, когда семья вновь решила собраться в родных пенатах, потому что отец семейства Роял Тененбаум как выяснилось страдает неизлечимой болезнью и ему осталось жить чуть больше полу года. За это время Роял постарается наверстать упущенное и уделить своим детям внимание, которым они были обделены с его стороны в детстве.