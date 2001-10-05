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Семейка Тененбаум Семейка Тененбаум
Киноафиша Фильмы Семейка Тененбаум
The Royal Tenenbaums

Семейка Тененбаум, 2001

2001 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Фильм рассказывает о необычной семье Тененбаумов, все члены которой обладают уникальными способностями.

Например, Чес уже в десять лет добился больших успехов в финансовой сфере, Ричи является одаренным теннисистом, Марго стала в десять лет известным писателем-драматургом.

Дети выросли и выпорхнули из родительского гнездышка, но пробил час, когда семья вновь решила собраться в родных пенатах, потому что отец семейства Роял Тененбаум как выяснилось страдает неизлечимой болезнью и ему осталось жить чуть больше полу года. За это время Роял постарается наверстать упущенное и уделить своим детям внимание, которым они были обделены с его стороны в детстве.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 6 августа 2002
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 5 октября 2001
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон
В ролях
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
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Семейка Тененбаум смотреть онлайн

Семейка Тененбаум
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 20 февраля 2016, 23:04
Фильм похож на набор воспоминаний. Бывает, если долго человека не видишь, он вспоминается в каком-то определенном образе и одежде, наиболее… Читать дальше…
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