Обитель зла, 2002

Нечто ужасное скрывает в "Хайве" — огромной подземной генетической лаборатории. Говорят, огромный суперкомпьютер "Красная Королева", который контролирует "Хайв" блокирует выходи из лаборатории и убивает всех угодивших в страшную ловушку. Но дело в том, что никто из пленников "Красной Королевы" не умирает — все они превращаются в прожорливых мутантов, которые бродят тенями по мрачному подземелью. Один их укус или просто царапина страшных когтей внедряет в организм человека страшный и заразный вирус, превращая хороших людей в злобных и гадких мутантов.

Элис и Рейн должны возглавить храбрую группу "коммандос", призванную уничтожить опасный вирус навсегда. У Элис и ее группы есть три часа, чтобы выполнить свою миссию. Уничтожить вирус до того, как он распространится по всей Земле...