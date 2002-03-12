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Обитель зла Обитель зла
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Resident Evil

Обитель зла, 2002

2002 / Германия / Франция / Великобритания
7.8 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В огромной секретной лаборатории разбивается колба с штаммом опаснейшего вируса. За считанные минуты часть сотрудников погибает, а часть оказывается заражена. Правительство отправляет в подземный город группу спецназа, которая должна уничтожить вирус и предотвратить катастрофу, которая угрожает всей планете. В ходе миссии к бойцам присоединяется Элис - загадочная девушка в красном платье, потерявшая память.

  • Когда герои возвращаются в коридор с лазерами, они обнаруживают, что тела исчезли. Это прямая отсылка на видеоигры, в которых тела исчезнут, если вы выйдете из локации, а затем снова войдете в нее. 
  • Все мелкие порезы и синяки на теле Миллы Йовович - настоящие. Грим и макияж не использовались. 
  • Съемочной группе пришлось трудно, когда нужно было снимать сцены с собаками, которые упорно слизывали с себя кровь и мясо. 
  • Мишель Родригес сказала своему агенту, что если кто-нибудь когда-нибудь напишет сценарий по “Обители Зла”, то она хотела бы сняться в этом фильме. Когда сценарий Пола Андерсона был куплен, агент помог актрисе связаться с режиссером. 
  • Последний съемочный день фильма совпал с днем рождения одного из членов съемочной группы, который принес на площадку несколько бутылок шампанского. Актеры уверяли переживающего Пола Андерсона, что выпьют по чуть-чуть, но не сдержали обещание и изрядно напились в ожидании съемок.

Нечто ужасное скрывает в "Хайве" — огромной подземной генетической лаборатории. Говорят, огромный суперкомпьютер "Красная Королева", который контролирует "Хайв" блокирует выходи из лаборатории и убивает всех угодивших в страшную ловушку. Но дело в том, что никто из пленников "Красной Королевы" не умирает — все они превращаются в прожорливых мутантов, которые бродят тенями по мрачному подземелью. Один их укус или просто царапина страшных когтей внедряет в организм человека страшный и заразный вирус, превращая хороших людей в злобных и гадких мутантов.

Элис и Рейн должны возглавить храбрую группу "коммандос", призванную уничтожить опасный вирус навсегда. У Элис и ее группы есть три часа, чтобы выполнить свою миссию. Уничтожить вирус до того, как он распространится по всей Земле...

7.8 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 18 июля 2002
Премьера в мире 12 марта 2002
Возраст 18+
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Пол У. С. Андерсон
Пол У. С. Андерсон
В ролях
Милла Йовович
Милла Йовович
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Эрик Мэбиус
Джеймс Пьюрфой
Джеймс Пьюрфой
Мартин Крюз
Все актеры и съемочная группа
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