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Birthday Girl

Именинница, 2001

2001 / Великобритания / США
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Герой фильма, банковский сотрудник Джон, испытывает трудности в отношениях с противоположным полом. После череды любовных неудач парень решает попытать счастья с иностранкой. С помощью агентства “Из России с любовью” Джон знакомится с русской девушкой Надей и приглашает ее в гости. Эффектная особа производит на робкого героя неизгладимое впечатление. Они начинают жить вместе. На свой на день рождения Надя приглашает своего брата Юрия и его приятеля Алексея. Однако вскоре Джон понимает, что эта троица - мошенники и бандиты, грабящие доверчивых женихов...

  • Съемки фильма начались в мае 1999 года, однако уже в июле Николь Кидман была вынуждена приостановить их ради роли в картине «Мулен Руж». Перерыв в производстве составил в общей сложности шесть месяцев. 
  • Частично фильм был снят в австралийском Сиднее, где на тот момент проживала семья Николь Кидман. 
  • Во время съемок Николь Кидман консультировалась с представительницей российского посольства в Австралии. С ее помощью актриса работала над русским произношением. 
  • Режиссер Джез Баттеруорт был настолько измотан затянувшимися съемками, что в дальнейшем отказался от идеи снимать фильмы и сосредоточился на написании сценариев.

Вся жизнь вечно одинокого, скромного банковского служащего Джона Бакингема вот-вот перевернется с ног на голову: он только что решился на отчаянный шаг — выписал себе невесту прямо с интернет-сайта "Из России с любовью". Результат — очень необычный роман, неожиданно перерастающий в веселый комический триллер. А начинается он с прибытия в Англию загадочной "подарочной" девушки Нади с неизменной сигаретой во рту и небольшим сюрпризом: следом за ней являются ее двоюродные братья. Теперь мирному существованию Джона пришел конец: его затягивает водоворот приключений, о которых он и не помышлял, но может оказаться, что именно этого ему и недоставало. Чтобы спасти жизнь Нади он вынужден ограбить собственный банк. Джон обнаруживает, что от всех участников событий, включая и его самого, можно ждать любых сюрпризов.

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 4 апреля 2002
Премьера в мире 6 сентября 2001
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $13 000 000
Режиссер
Джез Баттеруорт
Джез Баттеруорт
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Бен Чаплин
Бен Чаплин
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Кейт Линн Эванс
Стив Пембертон
Стив Пембертон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.7
Оцените 12 голосов
6 IMDb
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Постер фильма Именинница 2 постера
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