Именинница, 2001

Вся жизнь вечно одинокого, скромного банковского служащего Джона Бакингема вот-вот перевернется с ног на голову: он только что решился на отчаянный шаг — выписал себе невесту прямо с интернет-сайта "Из России с любовью". Результат — очень необычный роман, неожиданно перерастающий в веселый комический триллер. А начинается он с прибытия в Англию загадочной "подарочной" девушки Нади с неизменной сигаретой во рту и небольшим сюрпризом: следом за ней являются ее двоюродные братья. Теперь мирному существованию Джона пришел конец: его затягивает водоворот приключений, о которых он и не помышлял, но может оказаться, что именно этого ему и недоставало. Чтобы спасти жизнь Нади он вынужден ограбить собственный банк. Джон обнаруживает, что от всех участников событий, включая и его самого, можно ждать любых сюрпризов.