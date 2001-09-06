Именинница, 2001

Герой фильма, банковский сотрудник Джон, испытывает трудности в отношениях с противоположным полом. После череды любовных неудач парень решает попытать счастья с иностранкой. С помощью агентства “Из России с любовью” Джон знакомится с русской девушкой Надей и приглашает ее в гости. Эффектная особа производит на робкого героя неизгладимое впечатление. Они начинают жить вместе. На свой на день рождения Надя приглашает своего брата Юрия и его приятеля Алексея. Однако вскоре Джон понимает, что эта троица - мошенники и бандиты, грабящие доверчивых женихов...
Вся жизнь вечно одинокого, скромного банковского служащего Джона Бакингема вот-вот перевернется с ног на голову: он только что решился на отчаянный шаг — выписал себе невесту прямо с интернет-сайта "Из России с любовью". Результат — очень необычный роман, неожиданно перерастающий в веселый комический триллер. А начинается он с прибытия в Англию загадочной "подарочной" девушки Нади с неизменной сигаретой во рту и небольшим сюрпризом: следом за ней являются ее двоюродные братья. Теперь мирному существованию Джона пришел конец: его затягивает водоворот приключений, о которых он и не помышлял, но может оказаться, что именно этого ему и недоставало. Чтобы спасти жизнь Нади он вынужден ограбить собственный банк. Джон обнаруживает, что от всех участников событий, включая и его самого, можно ждать любых сюрпризов.