Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не дыши: Начало" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Детоксикация Детоксикация
Киноафиша Фильмы Детоксикация
D-Tox

Детоксикация, 2002

2002 / США / Германия
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Агент ФБР Джейк Малой стал свидетелем зверского убийства. Джейку так и не удалось справиться с пережитым шоком: он начинает искать забвение в алкоголе. Пытаясь вернуться к нормальной жизни, агент соглашается пройти детоксикацию в закрытой клинике для «опустившихся» полицейских. Клиника отрезана от внешнего мира и расположена глубоко в заснеженном лесу. Здесь проходит курс лечения разношерстная группа пациентов — служителей закона «с отклонениями».

Однако эта компания так и не успеет излечиться от пагубных пристрастий: их пребывание в клинике превращается в жуткий и кровавый кошмар. Мрачные стены лечебницы содрогаются от невероятных по своей жестокости убийств. Кто-то начинает умерщвлять обитателей клиники одного за другим. И, что самое страшное, агент Малой узнает почерк убийцы…

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 4 января 2002
Премьера в мире 4 января 2002
Возраст 16+
Режиссер
Джим Гиллеспи
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Чарльз С. Даттон
Чарльз С. Даттон
Полли Уокер
Полли Уокер
Крис Кристофферсон
Крис Кристофферсон
Миф
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Белая мгла
Белая мгла (2009)
6.6666665
Весь день и ночь
Весь день и ночь (2020)
5.8
По ту сторону двери
По ту сторону двери (1982)
4.8
Достань меня, если сможешь
Достань меня, если сможешь (2013)
4.9
Ученик экзорциста
Ученик экзорциста (2021)
6.736842
Игры судьбы
Игры судьбы (2020)
6.4666667
Щегол
Щегол (2019)
7.404762
Монстр
Монстр (2018)
5.4
Кто в пятницу родился
Кто в пятницу родился (2018)
6.133333
З.К.
З.К. (2018)
6.2
Неизбежное поражение Мистера и Пита
Неизбежное поражение Мистера и Пита (2013)
7.5
Стилет
Стилет (1989)
6.866667
Постер фильма Детоксикация 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Черный Адам
Черный Адам
2022, США, боевик, фантастика
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
В эфире
В эфире
2022, США, триллер
Чрезвычайная ситуация
Чрезвычайная ситуация
2021, Корея, боевик, драма, триллер
Я буду жить
Я буду жить
2021, Россия, драма, комедия, мелодрама
Related video
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Приложение киноафиши