Смерть Смучи — черная комедия о жесткой закулисной жизни детского телевидения. Рэйнбоу Рэнфольда, звезду популярного детского шоу увольняют за взятки, а взамен берут порядочного Смучи, изображающего носорога. Смучи быстро становится супервездой, повышая рейтинг передачи. Но Рэндольф вынашивает планы мести, желая получить назад свой титул любимца Америки.
|28 февраля 2002
|Россия
|16+
|30 мая 2002
|Австралия
|16 августа 2002
|Бразилия
|12
|19 июля 2002
|Великобритания
|15
|23 июня 2002
|Венгрия
|18
|19 июня 2002
|Греция
|27 сентября 2002
|Ирландия
|15
|23 августа 2002
|Италия
|28 февраля 2002
|Казахстан
|19 июня 2002
|Канада
|14A
|30 мая 2002
|Новая Зеландия
|M
|8 февраля 2007
|Португалия
|28 марта 2002
|США
|28 февраля 2002
|Украина
|1 января 2003
|Франция
|22 июня 2002
|Япония
|G