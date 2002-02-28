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Постер фильма Убить Смучи
6.7
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6.7

Убить Смучи

, 2002
Death to Smoochy
США, Германия, Великобритания / комедия, мюзикл, криминал / 18+
Постер фильма Убить Смучи
6.7

О фильме

Смерть Смучи — черная комедия о жесткой закулисной жизни детского телевидения. Рэйнбоу Рэнфольда, звезду популярного детского шоу увольняют за взятки, а взамен берут порядочного Смучи, изображающего носорога. Смучи быстро становится супервездой, повышая рейтинг передачи. Но Рэндольф вынашивает планы мести, желая получить назад свой титул любимца Америки.

В ролях

Робин Уильямс
Робин Уильямс
Rainbow Randolph
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Burke Bennett
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Smoochy the Rhino
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Nora Wells
Джон Стюарт
Джон Стюарт
Пэм Феррис
Пэм Феррис
Tommy Cotter
Харви Фирштейн
Merv Green
Йон Стюарт
Marion Frank Stokes
Дэнни Вудберн
Дэнни Вудберн
Angelo Pike
Майкл Рисполи
Майкл Рисполи
Spinner Dunn
Винсент Скьявелли
Buggy Ding Dong
Режиссер Дэнни ДеВито
Сценарист Адам Резник
Композитор Дэвид Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия / Великобритания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 22 июня 2002
Премьера в мире 28 февраля 2002
Дата выхода
28 февраля 2002 Россия 16+
30 мая 2002 Австралия
16 августа 2002 Бразилия 12
19 июля 2002 Великобритания 15
23 июня 2002 Венгрия 18
19 июня 2002 Греция
27 сентября 2002 Ирландия 15
23 августа 2002 Италия
28 февраля 2002 Казахстан
19 июня 2002 Канада 14A
30 мая 2002 Новая Зеландия M
8 февраля 2007 Португалия
28 марта 2002 США
28 февраля 2002 Украина
1 января 2003 Франция
22 июня 2002 Япония G
MPAA R
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $8 382 938
Производство Warner Bros., FilmFour, Senator Film Produktion
Другие названия
Death to Smoochy, Smoochy, Tötet Smoochy, Crève Smoochy, crève !, Dögölj meg, Smaci!, Eliminate Smoochy, La mort d'une star, Maten a Smoochy, Mirtis Geručiui, Morra, Smoochy, Morra, Mort à Smoochy, Morte ao Smoochy, O roz rinokeros, Smoochy'ye Ölüm, Smrt Cmokiju, Surm musule, Ο ροζ ρινόκερος, Вбити Смучі, Смърт на Смучи, Убить Смучи, デス・トゥ・スムーチー

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Sheldon Бёрк, я не могу это принять.
Burke Нет?
Sheldon У меня никогда не было оружия. Я в них не верю.
Burke Правда?
Sheldon Когда я был ребёнком, и мы с братьями играли в ковбоев и индейцев, я всегда был китайским железнодорожным рабочим.

Отзывы о фильме

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