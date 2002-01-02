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Трубадур
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Il trovatore

Трубадур, 2002

2002 / Великобритания
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

История разворачивается вокруг четырех лиц: графа ди Луны, у которого есть тайна, Леоноры, трубадура Манрико и цыганки Азучены, которая знает тайну графа. Леонору любят граф и Манрико, она, естественно, влюблена в Манрико. Манрико, конечно, враг графа, но не знает ни его, ни своей тайны. Он — похищенный брат графа. Но об этом в конце оперы узнают все, хотя догадываются с самого начала. Когда граф узнает, что у него есть соперник, то вызывает Манрико на дуэль. Леонора, думая, что Манрико убит, собирается в монастырь, но граф хочет ей помешать, помешать хочет и Манрико, воюет с графом, арестован. Леонора, чтобы спасти его, соглашается стать женой графа, выпивает яд, приходит в тюрьму к Манрико сказать, что он свободен, и умирает в его объятиях, это видит граф, возмущен, естественно, вероломством будущей жены, отправляет на казнь Манрико, казнит его и слышит от цыганки Азучены, что это его брат.

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 2 января 2002
Премьера в мире 2 января 2002
Возраст 12+
Режиссер
Брайан Лардж
В ролях
Хосе Кура
Дмитрий Хворостовский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Трубадур 1 постер
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