Трубадур, 2002

История разворачивается вокруг четырех лиц: графа ди Луны, у которого есть тайна, Леоноры, трубадура Манрико и цыганки Азучены, которая знает тайну графа. Леонору любят граф и Манрико, она, естественно, влюблена в Манрико. Манрико, конечно, враг графа, но не знает ни его, ни своей тайны. Он — похищенный брат графа. Но об этом в конце оперы узнают все, хотя догадываются с самого начала. Когда граф узнает, что у него есть соперник, то вызывает Манрико на дуэль. Леонора, думая, что Манрико убит, собирается в монастырь, но граф хочет ей помешать, помешать хочет и Манрико, воюет с графом, арестован. Леонора, чтобы спасти его, соглашается стать женой графа, выпивает яд, приходит в тюрьму к Манрико сказать, что он свободен, и умирает в его объятиях, это видит граф, возмущен, естественно, вероломством будущей жены, отправляет на казнь Манрико, казнит его и слышит от цыганки Азучены, что это его брат.