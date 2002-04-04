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Я кукла
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Ya kukla

Я кукла, 2002

2002 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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О фильме

В сердце современной цивилизации до сих пор правят варварские законы. Спецназовец Виктор, прошедший огонь и воду, оказался за гранью рокового круга.

В лагере смертников он приговорен к казни в рассрочку: здесь спецагенты высшего класса используют пленных в качестве живых тренажеров для совершенствования боевых навыков. Они становятся безропотными куклами, без имени и прошлого. Уцелевший получает в награду еще один день... без надежды увидеть рассвет.

Когда прогресс останавливается и мир превращается в первобытные джунгли, когда жизнь ограничивается рингом, где молчит спасительный гонг, когда насилие уничтожает любовь, уцелеет только тот, в ком проснется неукротимый дух древних гладиаторов, способных повернуть историю вспять и разорвать нити судьбы.

3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 4 апреля 2002
Премьера в мире 4 апреля 2002
Режиссер
Юрий Кара
Юрий Кара
В ролях
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Ольга Сумская
Ольга Сумская
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Николай Чиндяйкин
Николай Чиндяйкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я кукла 1 постер
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