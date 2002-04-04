Я кукла, 2002

В сердце современной цивилизации до сих пор правят варварские законы. Спецназовец Виктор, прошедший огонь и воду, оказался за гранью рокового круга.

В лагере смертников он приговорен к казни в рассрочку: здесь спецагенты высшего класса используют пленных в качестве живых тренажеров для совершенствования боевых навыков. Они становятся безропотными куклами, без имени и прошлого. Уцелевший получает в награду еще один день... без надежды увидеть рассвет.

Когда прогресс останавливается и мир превращается в первобытные джунгли, когда жизнь ограничивается рингом, где молчит спасительный гонг, когда насилие уничтожает любовь, уцелеет только тот, в ком проснется неукротимый дух древних гладиаторов, способных повернуть историю вспять и разорвать нити судьбы.