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Восемь безумных ночей Восемь безумных ночей
Киноафиша Фильмы Восемь безумных ночей
Eight Crazy Nights

Восемь безумных ночей, 2002

2002 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Дэйви Стоун, 30-летний парень, у которого начинаются проблемы с законом после того, как его и без того дикие выходки заходят слишком далеко. Пожалев парня, судья дает ему последний шанс — или он участвует как дополнительный рефери в играх молодежной баскетбольной лиги, или садится за решетку. Дэйви думает, что он очень легко отделался от тюрьмы, пока не встречает Вайти Дюваля, эксцентричного главного рефери. Полное несоответствие между добросердечным, полным оптимизма Вайти и Дэйви с его проделками, не приносящими окружающим ничего кроме проблем, не мешает тем не менее им стать друзьями.

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 27 ноября 2002
Премьера в мире 27 ноября 2002
Возраст 12+
Режиссер
Сет Кирсли
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Джеки Сэндлер
Остин Стаут
Кевин Нилон
Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Восемь безумных ночей 3 постера
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Восемь безумных ночей
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