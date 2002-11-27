Восемь безумных ночей, 2002

Дэйви Стоун, 30-летний парень, у которого начинаются проблемы с законом после того, как его и без того дикие выходки заходят слишком далеко. Пожалев парня, судья дает ему последний шанс — или он участвует как дополнительный рефери в играх молодежной баскетбольной лиги, или садится за решетку. Дэйви думает, что он очень легко отделался от тюрьмы, пока не встречает Вайти Дюваля, эксцентричного главного рефери. Полное несоответствие между добросердечным, полным оптимизма Вайти и Дэйви с его проделками, не приносящими окружающим ничего кроме проблем, не мешает тем не менее им стать друзьями.