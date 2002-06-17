Особое мнение, 2002

В 2054 году нашей эры преступность была практически ликвидирована благодаря элитному отряду правоохранительных органов Precrime. Члены отряда являются экстрасенсами: они способны заглядывать в будущее и предсказывать преступления. Джон Андертон возглавляет Precrime и твердо верит в безупречность системы. Однако однажды они предсказывают, что сам Джон совершит убийство в течение следующих 36 часов. Хуже того, Андертон даже не знает жертву. Он решает докопаться до сути тайны, обнаружив «отчет меньшинства», который означает предсказание Агаты, которая «может» рассказать другую историю и доказать невиновность Андертона.
В Вашингтоне 2054-го года не существует убийств. Будущее научились предугадывать, и преступники несут наказание еще до того, как нарушили закон. В недрах министерства юстиции, в элитном подразделении предупреждения убийств "Pre-Crime", перед глазами трех экстрасенсов-провидцев встают детали планируемого преступления. Провидцы видят, как оно замышляется, и где и когда будет совершено. И они никогда не ошибаются...