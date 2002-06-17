Особое мнение, 2002

В 2054 году нашей эры преступность была практически ликвидирована благодаря элитному отряду правоохранительных органов Precrime. Члены отряда являются экстрасенсами: они способны заглядывать в будущее и предсказывать преступления. Джон Андертон возглавляет Precrime и твердо верит в безупречность системы. Однако однажды они предсказывают, что сам Джон совершит убийство в течение следующих 36 часов. Хуже того, Андертон даже не знает жертву. Он решает докопаться до сути тайны, обнаружив «отчет меньшинства», который означает предсказание Агаты, которая «может» рассказать другую историю и доказать невиновность Андертона.