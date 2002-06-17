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Minority Report

Особое мнение, 2002

2002 / США
7.8 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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В 2054 году нашей эры преступность была практически ликвидирована благодаря элитному отряду правоохранительных органов Precrime. Члены отряда являются экстрасенсами: они способны заглядывать в будущее и предсказывать преступления. Джон Андертон возглавляет Precrime и твердо верит в безупречность системы. Однако однажды они предсказывают, что сам Джон совершит убийство в течение следующих 36 часов. Хуже того, Андертон даже не знает жертву. Он решает докопаться до сути тайны, обнаружив «отчет меньшинства», который означает предсказание Агаты, которая «может» рассказать другую историю и доказать невиновность Андертона. 

  • В сцене, где Андертон задерживает дыхание в ванне, режиссер Стивен Спилберг собирался создать воздушный пузырь, поднимающийся от его рта, с помощью компьютерной графики, но Том Круз нашел время и научился делать это сам.
  • И Круз, и Спилберг согласились отказаться от своих обычных гонораров, чтобы сохранить бюджет фильма ниже планки в 100 миллионов долларов и получить инвестирование. Вместо этого они решили взять 15% от кассовых сборов фильма.
  • Сначала Спилберг хотел, чтобы Грета спела что-нибудь от группы ABBA, но Питер Стормаре предложил ей спеть шведскую детскую песня Små grodorna («Маленькие лягушки»), чтобы сделать сцену более абсурдной. 

В Вашингтоне 2054-го года не существует убийств. Будущее научились предугадывать, и преступники несут наказание еще до того, как нарушили закон. В недрах министерства юстиции, в элитном подразделении предупреждения убийств "Pre-Crime", перед глазами трех экстрасенсов-провидцев встают детали планируемого преступления. Провидцы видят, как оно замышляется, и где и когда будет совершено. И они никогда не ошибаются...

7.8 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 5 сентября 2002
Премьера онлайн 1 октября 2022
Премьера в мире 17 июня 2002
Возраст 12+
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Том Круз
Том Круз
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Кэтрин Моррис
Кэтрин Моррис
Все актеры и съемочная группа
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Лингвистическая справочка: термин юридический, означает – «Заявление меньшинства», в российской юриспруденции применяется термин «Особое мнение». Отмечу, что тут все честно и перевод названия в нашем прокате вполне удачен. Для любознательных: Производство Twentieth Century Fox (США) совместно с DreamWorks Pictures (США). Режиссер – великий и неожиданный Стивен Спилберг, за плечами которого и Инопланетянин, и мега-успешные приключения Индианы Джонса, и ставший нарицательным Парк Юрского…
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