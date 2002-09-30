Красный Дракон, 2002

Серийный убийца идет по следам человека по прозвищу "Зубная фея". В ходе своего преследования он в духе подобных кинолент калечит, истязает, иногда даже лакомится целыми семьями. Полиция же не имеет и малейшего представления о личности изувера, люди находятся в полном ужасе от мысли о том, что остановить маньяка не удастся. Именно поэтому агент ФБР Уилл Грэм вызывается обратно на работу из отставки. Раньше он преуспевал в расследовании подобных преступлений. В ходе последнего дела доктор Лектор чуть не убил его, но, несмотря на это полицейский все же поймал Ганнибала и засадил его за решетку. Но что самое неприятное во всей этой истории это то, что только злополучный доктор-убийца сможет выйти на кровавый след.