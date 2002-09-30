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Красный Дракон Красный Дракон
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Red Dragon

Красный Дракон, 2002

2002 / США / Германия
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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После того как во время охоты на доктора Ганнибала Лектера агент ФБР Уилл Грэм чудом избежал смерти, он ушел в отставку и остался травмированным на всю жизнь. Теперь он живет на берегу моря вместе со своей женой и маленьким сыном. Однако Уиллу приходится снова вступить в бой, когда серийный убийца, известный как Зубная Фея, начинает терроризировать Балтимор. Лучший из лучших, даже Грэм не может самостоятельно найти преступника. Тогда он обращается к доктору Лектеру, своему старому врагу, который три долгих года находился под замком. Сможет ли герой взглянуть в лицо своим демонам и найти убийцу, пока тот не добрался до его семьи? 

  • Энтони Хопкинс заявил, что одна из его целей в воплощении образа доктора Ганнибала Лектера в последний раз состояла в том, чтобы напомнить зрителям, что он злобный серийный убийца, поскольку Хопкинс посчитал, что Ганнибал был показан слишком обаятельным антигероем, который вызывал у аудитории лишь симпатию. 
  • Рэйф Файнс набрал пятнадцать фунтов мускулов для роли Фрэнсиса Долархайда.
  • Хопкинс специально появился на съемочной площадке в один из своих выходных, чтобы посмотреть, как работает Филип Сеймур Хоффман. У двух актеров нет общих сцен в этом фильме, хотя они оба безмерно уважают друг друга. 

Серийный убийца идет по следам человека по прозвищу "Зубная фея". В ходе своего преследования он в духе подобных кинолент калечит, истязает, иногда даже лакомится целыми семьями. Полиция же не имеет и малейшего представления о личности изувера, люди находятся в полном ужасе от мысли о том, что остановить маньяка не удастся. Именно поэтому агент ФБР Уилл Грэм вызывается обратно на работу из отставки. Раньше он преуспевал в расследовании подобных преступлений. В ходе последнего дела доктор Лектор чуть не убил его, но, несмотря на это полицейский все же поймал Ганнибала и засадил его за решетку. Но что самое неприятное во всей этой истории это то, что только злополучный доктор-убийца сможет выйти на кровавый след.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 28 ноября 2002
Премьера онлайн 23 декабря 2013
Премьера в мире 30 сентября 2002
Возраст 16+
Режиссер
Бретт Рэтнер
Бретт Рэтнер
В ролях
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Эмили Уатсон
Все актеры и съемочная группа
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Красный Дракон
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Д р а к о н – (от греч. drákon), в мифологии многих народов фантастический образ крылатого (иногда многоголового) огнедышащего змея. В Китае, Корее, Юго-Восточной Азии, Японии считался божеством воды, вызывающим плодородие, и позднее - символом власти. В Египте образ Дракона олицетворял силы мрака, побеждённые богом солнца Ра. В христианских легендах Дракона - образ злого духа. «Красный дракон» - приквел двух нашумевших триллеров «Молчание ягнят» и «Ганнибал», сценарием для которых…
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