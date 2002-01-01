Попугай Кеша, как и прежде, много времени проводит перед экраном телевизора. Пересмотрев множество телепередач про животных, наш герой обиделся, что до сих пор никто не снял фильм про него. Вовка предлагает питомцу исправить это досадное недоразумение и создать свой собственный документальный фильм под названием «Утро попугая Кеши». Попугай охотно подхватывает эту идею и решает продемонстрировать на экране все свои таланты – от умения делать зарядку до кулинарных способностей. Однако в процессе съемки все идет кувырком...
Очередная история про хвастливого попугая Кешу, который на этот раз возомнил себя киногероем, но, как всегда, попал впросак: его спортивные достижения завершились так и не начавшись, а попытки продемонстрировать свое умение и псевдознания закончились трагически.
|1 января 2002
|Россия
|6+