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Постер мультфильма Утро попугая Кеши
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Киноафиша Фильмы Утро попугая Кеши

Утро попугая Кеши

Utro popygaya Keshi 18+
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О фильме

Попугай Кеша, как и прежде, много времени проводит перед экраном телевизора. Пересмотрев множество телепередач про животных, наш герой обиделся, что до сих пор никто не снял фильм про него. Вовка предлагает питомцу исправить это досадное недоразумение и создать свой собственный документальный фильм под названием «Утро попугая Кеши». Попугай охотно подхватывает эту идею и решает продемонстрировать на экране все свои таланты – от умения делать зарядку до кулинарных способностей. Однако в процессе съемки все идет кувырком...

  • «Утро попугая Кеши» – продолжение популярного советского мультипликационного сериала «Возвращение блудного попугая» (1984-1988). 
  • Основой для мультфильма послужила книга «Спокойной ночи, Кеша», выпущенная в издательстве «Самовар». Ее автором стал Александр Курляндский, который написал сценарии к предыдущим мультикам про попугая Кешу. 
  • В 2003 году мультфильм стал участником фестиваля анимационного кино, который проходил в городе Суздале. 
  • Ворону озвучила заслуженная артистка РСФСР Клара Румянова. «Утро попугая Кеши» – ее последняя работа в качестве актрисы дубляжа. Всего Румянова подарила свой голос персонажам более 300 мультфильмов.

Очередная история про хвастливого попугая Кешу, который на этот раз возомнил себя киногероем, но, как всегда, попал впросак: его спортивные достижения завершились так и не начавшись, а попытки продемонстрировать свое умение и псевдознания закончились трагически.

Страна Россия
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 1 января 2002
Дата выхода
1 января 2002 Россия 6+
Производство Союзмультфильм
Другие названия
Utro popygaya Keshi, Morning of Kesha the Parrot, Ранок папуги Кеші, Утро попугая Кеши
Режиссер
Александр Давыдов
Александр Давыдов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb
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Утро попугая Кеши

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