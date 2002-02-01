Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дикарка
1 постер
Киноафиша Фильмы Дикарка

Дикарка

Dikarka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

После долгих странствий по заграницам в родное имение Миловида возвращается стареющий помещик Александр Львович Ашметьев. Вскоре он сообщает своей нелюбимой супруге Марье Петровне, что намерен вновь уехать в Париж, прочь от скучной жизни в деревне. В отчаянии Марья Петровна придумывает хитрый план: она знакомит Александра Львовича с Варей Зубаревой, юной красавицей, живущей в соседнем имении, надеясь, что этот «магнит» хоть ненадолго удержит дома ветреного мужа.

Но шутливая интрига принимает серьезный оборот, когда становится ясно, что элегантный Ашметьев не только вскружил голову смелой и независимой Вареньке, но и сам всерьез увлекся ею. И только теперь Александр Львович начинает задумываться, какими последствиями для его размеренной жизни может обернуться страстный роман с очаровательной «барышней-дикаркой».

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 1 февраля 2002
Дата выхода
6 июня 2002 Россия 12+
1 февраля 2002 Казахстан
12 декабря 2002 Мексика
11 ноября 2002 США
1 февраля 2002 Украина
Производство Киностудия «Ленфильм», Слово
Другие названия
Dikarka, Dzikuska, Дикарка
Режиссер
Юрий Павлов
В ролях
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Римма Маркова
Римма Маркова
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Дикарка
Семь верст до небес 5.1
Семь верст до небес (2011)
Дети понедельника 6.4
Дети понедельника (1997)
Мечтать не вредно 5.2
Мечтать не вредно (2012)
Друг 7.5
Друг (1987)
Портрет жены художника 6.5
Портрет жены художника (1981)
0.0
Платки (2007)
Журавушка 7.6
Журавушка (1968)
Чужой в доме 5.8
Чужой в доме (2010)
Интердевочка 7.1
Интердевочка (1989)
Недетский дом 6.7
Недетский дом (2021)
Уездная драма 4.0
Уездная драма (2014)
Детки напрокат 4.9
Детки напрокат (2017)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше