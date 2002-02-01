После долгих странствий по заграницам в родное имение Миловида возвращается стареющий помещик Александр Львович Ашметьев. Вскоре он сообщает своей нелюбимой супруге Марье Петровне, что намерен вновь уехать в Париж, прочь от скучной жизни в деревне. В отчаянии Марья Петровна придумывает хитрый план: она знакомит Александра Львовича с Варей Зубаревой, юной красавицей, живущей в соседнем имении, надеясь, что этот «магнит» хоть ненадолго удержит дома ветреного мужа.



Но шутливая интрига принимает серьезный оборот, когда становится ясно, что элегантный Ашметьев не только вскружил голову смелой и независимой Вареньке, но и сам всерьез увлекся ею. И только теперь Александр Львович начинает задумываться, какими последствиями для его размеренной жизни может обернуться страстный роман с очаровательной «барышней-дикаркой».