Танго с убийцей, 2002

Наемный убийца-профессионал Джон Джей получает важнейший заказ в своей карьере: убить погрязшего в коррупции аргентинского генерала и вернуться в Америку. И на все — три дня.

Неожиданно убийство откладывается и Джон, оказавшись среди пьянящих улиц и клубов Буэнос-Айреса, проводит время с прекрасной танцовщицей Мануэллой, которая становится его учителем и проводником в мире чувственности и страсти. Но он все же понимает, что идиллия не может продолжаться долго, и то, зачем он здесь, должно быть исполнено…