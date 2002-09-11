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Танго с убийцей Танго с убийцей
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Assassination Tango

Танго с убийцей, 2002

2002 / США / Аргентина
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Наемный убийца-профессионал Джон Джей получает важнейший заказ в своей карьере: убить погрязшего в коррупции аргентинского генерала и вернуться в Америку. И на все — три дня.

Неожиданно убийство откладывается и Джон, оказавшись среди пьянящих улиц и клубов Буэнос-Айреса, проводит время с прекрасной танцовщицей Мануэллой, которая становится его учителем и проводником в мире чувственности и страсти. Но он все же понимает, что идиллия не может продолжаться долго, и то, зачем он здесь, должно быть исполнено…

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 11 сентября 2002
Премьера в мире 11 сентября 2002
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
В ролях
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Кэти Бейкер
Кэти Бейкер
Хулио Оскар Мечосо
Джеймс Кин
Фрэнк Джио
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Танго с убийцей 2 постера
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