Кремастер 3

Кремастер 3

Cremaster 3 18+
Причины посмотреть

О фильме

Легендарный цикл Мэттью Барни "Кремастер", работа над ним шла восемь лет. Все пять фильмов не обязательно смотреть в определенном порядке, вместе они сплетаются в богатый ковер тем, среди которых сексуальная дифференциация и мужское начало. Цикл "Кремастер" построен на захватывающих дух образах и состоит из столь непохожих жанров, как мюзикл, готический вестерн и кельтские легенды.

Барни начал работу над циклом "Кремастер" в 1994 году. Пренебрегая хронологическим порядком, сначала он снял "Кремастер 4" (1994), затем — "Кремастер 1" (1995), "Кремастер 5" (1997), "Кремастер 2" (1999) и "Кремастер 3" (2002). Параллельно с каждым фильмом цикла, в котором Барни выступал в качестве сценариста и режиссера, а также исполнителя одной или нескольких ролей, этот художник и кинематографист создавал сопутствующие скульптуры, рисунки и фотографии.

Этот эпический цикл имеет своей концептуальной отправной точкой мужскую кремастерную мышцу, которая контролирует тестикулярное сжатие в ответ на внешнее воздействие. Пока цикл снимался (в течение восьми лет), Барни вышел за границы биологии как способа исследовать создание формы, стал использовать нарративные модели из других областей — таких как биография, мифология и геология.

Ученик (первая ступень посвящения в масоны) в исполнении Барни встречается лицом к лицу на фоне памятника архитектуры ар деко Крайслер-Билдинг с архитектором Хирамом Абиффом (его играет скульптор Ричард Серра) и сражается с бандами хулиганов, похожими на девушек из труппы "Рейдио-Сити-Рокетс" хористками и индианкой-полукровкой (Эйми Маллинз) в атриуме музея Гуггенхайма.

Страна США
Продолжительность 3 часа 2 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 15 мая 2002
Дата выхода
15 мая 2002 Россия 12+
15 мая 2002 Казахстан
15 мая 2002 США
15 мая 2002 Украина
Производство Glacier Field LLC
Другие названия
Cremaster 3, Кремастер 3, クレマスター3, 悬丝3, 提睾肌3
Режиссер
Мэттью Барни
В ролях
Ричард Сера
Мэттью Барни
Пол Брэйди
Терри Гиллеспи
Майк Боччетти
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.0
10 голосов
6.9 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
