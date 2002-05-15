Легендарный цикл Мэттью Барни "Кремастер", работа над ним шла восемь лет. Все пять фильмов не обязательно смотреть в определенном порядке, вместе они сплетаются в богатый ковер тем, среди которых сексуальная дифференциация и мужское начало. Цикл "Кремастер" построен на захватывающих дух образах и состоит из столь непохожих жанров, как мюзикл, готический вестерн и кельтские легенды.

Барни начал работу над циклом "Кремастер" в 1994 году. Пренебрегая хронологическим порядком, сначала он снял "Кремастер 4" (1994), затем — "Кремастер 1" (1995), "Кремастер 5" (1997), "Кремастер 2" (1999) и "Кремастер 3" (2002). Параллельно с каждым фильмом цикла, в котором Барни выступал в качестве сценариста и режиссера, а также исполнителя одной или нескольких ролей, этот художник и кинематографист создавал сопутствующие скульптуры, рисунки и фотографии.

Этот эпический цикл имеет своей концептуальной отправной точкой мужскую кремастерную мышцу, которая контролирует тестикулярное сжатие в ответ на внешнее воздействие. Пока цикл снимался (в течение восьми лет), Барни вышел за границы биологии как способа исследовать создание формы, стал использовать нарративные модели из других областей — таких как биография, мифология и геология.