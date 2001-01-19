В спальне, 2001

Размеренная жизнь доктора Мэтта Фаулера и его жены Рут нарушается, когда у их юного сына Фрэнка завязываются романтические отношения с Нэтэли Страут, взрослой матерью двух детей. Нэтэли пытается порвать со своим супругом Уильямом, который сходит с ума, видя свою жену в объятиях молодого парня. Не ожидая от этого неравного союза ничего, кроме неприятностей, Фаулеры умоляют Фрэнка разобраться в своих чувствах, но он продолжает встречаться с Нэтэли, и вскоре слепая ревность Уильяма становится причиной немыслимой и нелепой трагедии. Оставшись наедине со страшным горем, Мэтт и Рут пытаются жить дальше, но теперь они должны проявить великое мужество, чтобы не утонуть в бездонном океане скорби и сохранить свой брак...