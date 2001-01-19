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В спальне В спальне
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In the Bedroom

В спальне, 2001

2001 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Размеренная жизнь доктора Мэтта Фаулера и его жены Рут нарушается, когда у их юного сына Фрэнка завязываются романтические отношения с Нэтэли Страут, взрослой матерью двух детей. Нэтэли пытается порвать со своим супругом Уильямом, который сходит с ума, видя свою жену в объятиях молодого парня. Не ожидая от этого неравного союза ничего, кроме неприятностей, Фаулеры умоляют Фрэнка разобраться в своих чувствах, но он продолжает встречаться с Нэтэли, и вскоре слепая ревность Уильяма становится причиной немыслимой и нелепой трагедии. Оставшись наедине со страшным горем, Мэтт и Рут пытаются жить дальше, но теперь они должны проявить великое мужество, чтобы не утонуть в бездонном океане скорби и сохранить свой брак...

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 28 марта 2002
Премьера в мире 19 января 2001
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $1 700 000
Режиссер
Тодд Филд
В ролях
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Мариса Томей
Мариса Томей
Уиллиам Мапотер
Уиллиам Уайз
Карен Аллен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В спальне 3 постера
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саундтрек фильма В спальне
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