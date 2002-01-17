Коля из патентного отдела, который женщинам стихи писал на 8 марта, скончался. Поехал в Лыково под Питер на выходные и скончался от инфаркта. Поэтому завод решил Колю выручать. То есть — тело Колино решили вывозить из этого Лыкова за счет предприятия. Добровольцев, правда, не нашлось. Поэтому послали двоих в принудительном порядке: сугубо положительного непьющего Маркеранца и делового Митягина.



Жалко, что Митягин предложил Маркеранцу выпить в вагоне-ресторане: за Колю, за судьбу, за нашу страну. Кончилось все тем, что Маркеранец все деньги, собранные заводом на Колю, подарил какой-то Любе. А в это время из купе пропадает тело Коли и… золото в чемодане, которое везет для мафии четвертый пассажир. Расследовать все это безобразие, поручено деревенскому следователю.