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Киноафиша Фильмы Механическая сюита

Механическая сюита

Mekhanicheskaya syuita 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Коля из патентного отдела, который женщинам стихи писал на 8 марта, скончался. Поехал в Лыково под Питер на выходные и скончался от инфаркта. Поэтому завод решил Колю выручать. То есть — тело Колино решили вывозить из этого Лыкова за счет предприятия. Добровольцев, правда, не нашлось. Поэтому послали двоих в принудительном порядке: сугубо положительного непьющего Маркеранца и делового Митягина.

Жалко, что Митягин предложил Маркеранцу выпить в вагоне-ресторане: за Колю, за судьбу, за нашу страну. Кончилось все тем, что Маркеранец все деньги, собранные заводом на Колю, подарил какой-то Любе. А в это время из купе пропадает тело Коли и… золото в чемодане, которое везет для мафии четвертый пассажир. Расследовать все это безобразие, поручено деревенскому следователю.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 17 января 2002
Дата выхода
17 января 2002 Россия 12+
17 января 2002 Казахстан
17 января 2002 Украина
Другие названия
Mekhanicheskaya syuita, Mechanical Suite, Mechaniczna suita, Механическая сюита
Режиссер
Дмитрий Месхиев
Дмитрий Месхиев
В ролях
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
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Механическая сюита

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