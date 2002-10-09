Саша Гурьев живет своей жизнью. Жизнью успешного и незаменимого журналиста. Гурьев ищет сенсации и зарабатывает на них. Иногда он зарабатывает деньги, но чаще — неприятности. Пока Гурьев гоняется за репортажами, за ним гоняются женщины. Все, кроме той, за которой он сам с удовольствием побежал бы, в то время, как дома ждет Гурьева его всегда одинокая жена Вера. Случайно на одном из секретных заданий Гурьев встречается со своим старым другом. Оказывается, тот недавно вернулся в Москву из заграницы, чтобы занять крупный политический пост. Скоро Гурьев начинает понимать, что его друг в опасности, и что недавно добытый сенсационный материал бросает тень на жену друга. Гурьев пытается предотвратить трагедию, но это уже не в его власти. Когда невозможно остановиться, единственное спасение — бежать еще быстрее. Так быстро, чтобы, может быть, успеть догнать самого себя.