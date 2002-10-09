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В движении

V dvizhenii 18+
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О фильме

Саша Гурьев живет своей жизнью. Жизнью успешного и незаменимого журналиста. Гурьев ищет сенсации и зарабатывает на них. Иногда он зарабатывает деньги, но чаще — неприятности. Пока Гурьев гоняется за репортажами, за ним гоняются женщины. Все, кроме той, за которой он сам с удовольствием побежал бы, в то время, как дома ждет Гурьева его всегда одинокая жена Вера. Случайно на одном из секретных заданий Гурьев встречается со своим старым другом. Оказывается, тот недавно вернулся в Москву из заграницы, чтобы занять крупный политический пост. Скоро Гурьев начинает понимать, что его друг в опасности, и что недавно добытый сенсационный материал бросает тень на жену друга. Гурьев пытается предотвратить трагедию, но это уже не в его власти. Когда невозможно остановиться, единственное спасение — бежать еще быстрее. Так быстро, чтобы, может быть, успеть догнать самого себя.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 9 октября 2002
Дата выхода
9 октября 2002 Россия Панорама Кино 16+
10 октября 2002 Казахстан
10 октября 2002 Украина
Производство Art Pictures Group, Art Pictures Studio, Non-Stop Productions
Другие названия
V dvizhenii, Ciągle w ruchu, In Motion, В движении
Режиссер
Филипп Янковский
Филипп Янковский
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Елена Перова
Оксана Фандера
Оксана Фандера
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Александра Скачкова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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В движении

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