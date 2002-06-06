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Постер фильма Олигарх
Постер фильма Олигарх
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Олигарх

Олигарх

Oligarkh 18+
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О фильме

Действие криминальной драмы Павла Лунгина разворачивается в 1980-1990-х годах. Начав свою карьеру еще в эпоху перестройки, младший научный сотрудник Платон Маковский, финансовый гений и красавец-мужчина, с распадом СССР становится одним из богатейших предпринимателей в России. Путь от своего автомобильного дела с горсткой друзей до бизнес-империи небывалых масштабов в итоге приводит Маковского в большую политику и заканчивается беспощадным сведением счетов.

  • В основу сценария картины лег роман-бестселлер «Большая пайка» (1999) Юлия Дубова, доктора технических наук, предпринимателя, в прошлом – заместителя генерального директора компании «ЛогоВАЗ», главой которой являлся предприниматель и политический деятель Борис Березовский. Именно Березовский стал прототипом главного героя Платона Маковского – как в романе-первоисточнике, так и в фильме.
  • Режиссерское кресло мог занять Алексей Балабанов. По слухам, Борис Березовский обратился к Балабанову с предложением снять «Олигарха» и бюджетом в 70 миллионов долларов. Предложенная Балабановым история, в центре которой должно было быть предательство, не понравилась Березовскому, и режиссер отказался снимать картину вовсе.
  • Сам Борис Березовский в интервью газете «КоммерсантЪ» рассказал, что никогда в своей жизни не катался на слоне, не носил белый костюм и не устраивал гонки на пароходе.

История большого бизнеса в России напоминает освоение земель в далекой молодой Америке: кто смел, тот и съел. Главный герой фильма Платон Маковский пройдет сложный путь от младшего научного сотрудника до богатейшего человека страны. Он достигнет вершины, но дорого поплатится за свой успех.

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 6 июня 2002
Дата выхода
6 июня 2002 Россия 16+
24 октября 2002 Израиль
11 ноября 2002 США
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $1 086 121
Производство ARTE, Arte France Cinéma, CTB Film Company
Другие названия
Oligarkh, Tycoon, Oligarh, Олигарх, A kiskirály, Ein neuer Russe, Oligarch, Oligarcha, Oligarchas, Tajkun, Tycoon: A New Russian, Un nouveau Russe
Режиссер
Павел Лунгин
Павел Лунгин
В ролях
Владимир Машков
Владимир Машков
Марат Башаров
Марат Башаров
Александр Балуев
Александр Балуев
Михаил Вассербаум
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Олигарх

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