Действие криминальной драмы Павла Лунгина разворачивается в 1980-1990-х годах. Начав свою карьеру еще в эпоху перестройки, младший научный сотрудник Платон Маковский, финансовый гений и красавец-мужчина, с распадом СССР становится одним из богатейших предпринимателей в России. Путь от своего автомобильного дела с горсткой друзей до бизнес-империи небывалых масштабов в итоге приводит Маковского в большую политику и заканчивается беспощадным сведением счетов.
История большого бизнеса в России напоминает освоение земель в далекой молодой Америке: кто смел, тот и съел. Главный герой фильма Платон Маковский пройдет сложный путь от младшего научного сотрудника до богатейшего человека страны. Он достигнет вершины, но дорого поплатится за свой успех.
|6 июня 2002
|Россия
|16+
|24 октября 2002
|Израиль
|11 ноября 2002
|США