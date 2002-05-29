Валентин - гангстер, родившийся в Англии. Он отправляется в кругосветное путешествие. За его плечами - изящнейшие ограбления ювелирных магазинов, совершенные при помощи юмора и блефа. В Марокко, куда его заносит судьба, он встречает в ресторане певицу Джейн.
Франция, 2002г.
|19 декабря 2002
|Россия
|12+
|19 декабря 2002
|Казахстан
|11 ноября 2002
|США
|4 октября 2002
|Турция
|19 декабря 2002
|Украина
|29 мая 2002
|Франция
|28 мая 2004
|Южная Корея
|15
Дастин Хоффман когда-то проявлял интерес к роли Валентина. После его отказа с предложением роли также обращались к Джону Малковичу.