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Постер фильма А теперь, дамы и господа...
5.1
Киноафиша Фильмы А теперь, дамы и господа...
5.1

А теперь, дамы и господа...

, 2002
And Now... Ladies and Gentlemen...
Франция, США / мелодрама / 18+
Постер фильма А теперь, дамы и господа...
5.1

О фильме

Валентин - гангстер, родившийся в Англии. Он отправляется в кругосветное путешествие. За его плечами - изящнейшие ограбления ювелирных магазинов, совершенные при помощи юмора и блефа. В Марокко, куда его заносит судьба, он встречает в ресторане певицу Джейн.

Франция, 2002г.

В ролях

Патрисия Каас
Jane Lester
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Valentin Valentin
Тьерри Лермитт
Тьерри Лермитт
Thierry
Алессандра Мартинес
Françoise
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Madame Falconetti
Жан-Мари Бигар
Pharmacist
Жан-Мари Бигар
Pharmacist
Тикки Ольгадо
Boubou
Иван Атталь
Иван Атталь
David
Амиду
Амиду
Police Inspector
Сильви Лоийе
Soleil
Режиссер Клод Лелуш
Сценарист Клод Лелуш, Пьер Леруа, Пьер Уйттерховен
Композитор Мишель Легран
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / США
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 29 мая 2002
Дата выхода
19 декабря 2002 Россия 12+
19 декабря 2002 Казахстан
11 ноября 2002 США
4 октября 2002 Турция
19 декабря 2002 Украина
29 мая 2002 Франция
28 мая 2004 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Сборы в мире $2 860 785
Производство Canal+, France 2 Cinéma, Gemka Productions
Другие названия
And Now... Ladies and Gentlemen..., Amantes & Infiéis, Amantes Sem Passado, And Now Ladies & Gentlemen, And Now... Ladies and Gentlemen, Bir kadın... bir erkek... ve..., Otoko to onna anazâ sutôrî, Piano Bar, Y ahora, damas y caballeros, Y ahora... señoras y señores, А зараз, пані та панове, А теперь, дамы и господа..., И сега дами и господа

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb

Отзывы о фильме

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