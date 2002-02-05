Город Бога, 2002

60-е годы XX века. «Город Бога» — квартал в Рио-де-Жанейро, где живут главные герои — 8-летний Ракета, мечтающий стать фотографом, и его одногодок Дадинью. Дадинью принимает участие в вооруженном ограблении, организованном живущим по соседству гангстером Кабалейрой; с согласия Кабалейры он совершает свое первое убийство. 70-е годы. Ракета постоянно балансирует между мелкими правонарушениями и честной жизнью. На счету у Дадинью уже несколько убийств. Он возглавляет банду, которой управляет, используя хитрость и хладнокровное предательство. Поняв, что настоящая власть и большие деньги может дать только контроль над торговлей наркотиками в их квартале, он безжалостно идет к своей цели. 80-е годы. Ракета наконец получает фотоаппарат и осуществляет свою детскую мечту. Мечта Дадинью тоже сбылась: в 18 лет он стал самым крутым торговцем наркотиками в Рио. Вместе со своей армией юных хулиганов Дадинью безраздельно правит в квартале до тех пор, пока Мане Галинья не поклялся отомстить ему за то, что тот изнасиловал его подружку, и не решил убить его, чего бы это ни стоило. В фавеле начинается война…

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