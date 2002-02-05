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Город Бога Город Бога
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Cidade de Deus

Город Бога, 2002

2002 / Бразилия / Франция
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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О фильме
60-е годы XX века. «Город Бога» — квартал в Рио-де-Жанейро, где живут главные герои — 8-летний Ракета, мечтающий стать фотографом, и его одногодок Дадинью. Дадинью принимает участие в вооруженном ограблении, организованном живущим по соседству гангстером Кабалейрой; с согласия Кабалейры он совершает свое первое убийство. 70-е годы. Ракета постоянно балансирует между мелкими правонарушениями и честной жизнью. На счету у Дадинью уже несколько убийств. Он возглавляет банду, которой управляет, используя хитрость и хладнокровное предательство. Поняв, что настоящая власть и большие деньги может дать только контроль над торговлей наркотиками в их квартале, он безжалостно идет к своей цели. 80-е годы. Ракета наконец получает фотоаппарат и осуществляет свою детскую мечту. Мечта Дадинью тоже сбылась: в 18 лет он стал самым крутым торговцем наркотиками в Рио. Вместе со своей армией юных хулиганов Дадинью безраздельно правит в квартале до тех пор, пока Мане Галинья не поклялся отомстить ему за то, что тот изнасиловал его подружку, и не решил убить его, чего бы это ни стоило. В фавеле начинается война…
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 5 февраля 2002
Премьера онлайн 15 октября 2021
Премьера в мире 5 февраля 2002
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет 3 300 000 BRL
Режиссер
Катя Лунд
В ролях
Александр Родригес
Леандро Фирмину
Феллипе Хаагенсен
Дуглас Сильва
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Город Бога 4 постера
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Город Бога

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
smetninihor 19 августа 2020, 15:34
Совсем другая реальность мира, человеческая жизнь стоит не дороже патрона и все это сделают дети, что пугает больше всего
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