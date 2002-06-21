Лило и Стич, 2002

Почти все пейзажи в фильме – это узнаваемые места на Гавайях. Например, когда Стич и Лило катаются на велосипеде по острову, в кадре на заднем плане можно увидеть знаменитый маяк Килауэа, расположенный на Кауаи.

Сцена, в которой Стич похищает “Боинг”, была вырезана из мультфильма после трагических событий 11 сентября 2001.

В ходе рекламной кампании к мультику “Дисней” показывали серии трейлеров, в которых Стич появлялся в классических сюжетах студии. Так, например, синий инопланетянин ловил волну, которая затем обрушивалась на Ариэль, учинял беспорядок в бальном зале Чудовища, крал Жасмин прямо с ковра-самолета и подменял маленького Симбу в сцене, которая открывает ленту “Король Лев”.

В октябре 2018 года издание The Hollywood Reporter сообщило, что “Дисней” приступил к работе над игровым ремейком “Лило и Стича”. Продюсировать картину взялись Дэн Лин и Джонатан Эйрих, также работавшие над “Аладдином” Гая Ричи (2019). Сценарий к фильму доверили новичку Майку Ван Ваесу.

Мультфильм был номинирован на “Оскар. По мотивам “Лило и Стича” были созданы мультсериал, аттракционы, игрушки и др.

Имя “Лило” в переводе с гавайского означает “Щедрая”, а “Нани” – “красивая”.

Джейсон Скотт Ли и Тиа Каррере, которые озвучили Нани и Дэвида соответственно, выросли на Гавайях. Актеры помогали сценаристам “Лило и Стича” с диалогами и акцентами.

Некоторые из инопланетных персонажей были вдохновлены классическими героями “Диснея”, включая Пятачка и Тигру.

Хотя в мультфильме используются цифровые кадры (отрисованные, тем не менее, вручную), “Лило и Стич” – первая анимационная лента после “Дамбо” (1941), где задействованы акварельные фоны.

Персонаж Кобры Баблса, которого озвучил Винг Рэймс, некоторыми своими чертами напоминает гангстера из “Криминального чтива” (1994), которого также сыграл Рэймс.

Продюсер Карл Спенсер признавался, что изначально события мультфильма должны были разворачиваться в небольшом городке в Канзасе, а не на Гавайях.

В “Лило и Стиче” можно найти сразу несколько “скрытых Микки” – силуэтов Микки Мауса из трех кругов, которые символизируют уши и голову мышонка.

В мультфильме можно найти несколько отсылок к “Звездным войнам” Джорджа Лукаса. Когда Стич выбирается из кабины после аварийной посадки, он начинает болтать на чужом языке. Одно из произнесенных слов – “Чубакка”, имя одного из главных героев франшизы “Звездных войн”. Также в финальных сценах показан красный космический корабль, который по форме напоминает шлем Дарта Вейдера.

Третий после “Короля Льва” (1994) и “Динозавра” (2000) полнометражный анимационный фильм “Диснея”, не основанный на уже существующих произведениях.

Над “Лило и Стичем” работали создатели мультфильма “Мулан”, которые оставили в кадре небольшие пасхалки к своей предыдущей картине. Например, в кадре можно заметить ресторан “Мулак Вок”, а также постер с Мулан в комнате Нани.

Есть версия, что Лило и Нани получили свои имена в честь последней гавайской королевы Лилиуокалани.