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Идентификация Борна Идентификация Борна
Киноафиша Фильмы Идентификация Борна
The Bourne Identity

Идентификация Борна, 2002

2002 / США / Германия / Чехия
7.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Итальянские рыбаки обнаруживают в водах Средиземного моря тело мужчины. На его теле два огнестрельных ранения, а в бедро вшита капсула с номером ячейки в банке в Цюрихе. Когда он приходит в себя, то выясняется, что он потерял память. Оказавшись на суше, мужчина выясняет, что может говорить на нескольких языках и виртуозно дерется. Он отправляется в банк, надеясь узнать, кто же он такой и почему его пытались убить.  

  • Имя Борн позаимствовано у Анселя Борна, проповедника из Род-Айленда, человека, у которого случился первый задокументированный случай диссоциативной фуги – состояния, похожего на диссоциативную амнезию. В 1887 году он забыл, кто он такой, и начал новую жизнь в Пенсильвании под именем Браун, открыв свой магазин. Примерно через три месяца он проснулся и не только вспомнил свою жизнь в качестве проповедника, но и забыл все, что связано с Брауном, – он совершенно не понимал, как оказался в Пенсильвании.
  • Даг Лайман хотел, чтобы камера слегка опаздывала за происходящим, поэтому запретил оператору посещать репетиции. 
  • Единственный фильм серии, который имеет хоть что-то общее с книгой-первоисточником. Все остальные картины про Борна были сняты по оригинальным сценариям. 

Джейсон Борн – человек без прошлого и, возможно, без будущего. Его память пуста. Он знает только то, что изрешеченный пулями, он был выброшен не берег Средиземного моря. Ключей к разгадке немного – кадр микрофильма, имплантированный в его тело, следы пластической операции на лице и несколько слов, произносимых им в бреду, которые могут служить кодом...

7.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 10 октября 2002
Премьера онлайн 16 ноября 2021
Премьера в мире 6 июня 2002
Возраст 12+
Режиссер
Даг Лайман
Даг Лайман
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Франка Потенте
Франка Потенте
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Крис Купер
Крис Купер
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Все актеры и съемочная группа
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Идентификация Борна / Bourne Identity И д е н т и ф и к а ц и я (от позднелатинского identifico - отождествляю), признание тождественности, отождествление объектов, опознание. В криминалистике - процесс установления тождества конкретного объекта или личности по совокупности общих и частных признаков путём сравнительного их исследования. Официальные данные Кинокомпания: Universal Жанр: Экшн, триллер Бюджет: $ 75,000,000 Режиссер: Даг Лайман /Doug Liman (может быть известен по работам…
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