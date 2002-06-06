Идентификация Борна, 2002

Итальянские рыбаки обнаруживают в водах Средиземного моря тело мужчины. На его теле два огнестрельных ранения, а в бедро вшита капсула с номером ячейки в банке в Цюрихе. Когда он приходит в себя, то выясняется, что он потерял память. Оказавшись на суше, мужчина выясняет, что может говорить на нескольких языках и виртуозно дерется. Он отправляется в банк, надеясь узнать, кто же он такой и почему его пытались убить.