Киноафиша Фильмы Чуваки
Чуваки

, 2001
Slackers
Канада, США / комедия, мелодрама / 18+
О фильме

Студенты Дэйв, Сэм и Джефф — везучие парни и первые претенденты на звание «бакалавров вранья и безделья». Благодаря хитрости и откровенному нахальству эта «блистательная» троица раздолбаев кое-как проучилась четыре года.

Но теперь, перед последними экзаменами, друзьям грозит отчисление. А всему виной суперзубрила Итан, узнавший о проделках парней. Угрожая разоблачением, Итан готов «снять их с крючка» лишь при одном условии: Дэйв, Сэм и Джефф помогут ему завоевать сердце умницы и красавицы Анджелы.

Дэйву кажется, что он и его приятели легко провернут это дельце. Но, увидев Анджелу, Дейв влюбляется в нее. Теперь, чтобы успешно закончить колледж, друзьям предстоит перехитрить Итана…

В ролях

Девон Сава
Джейсон Сигел
Майкл С. Маронна
Джейсон Шварцман
Джейми Кинг
Лора Припон
Режиссер Дьюи Никс
Сценарист Дэвид Х. Стейнберг
Композитор Joey Altruda, Венус Браун, Джастин Стэнли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 1 февраля 2002
Дата выхода
19 апреля 2002 Россия 16+
19 апреля 2002 Казахстан
6 декабря 2002 Польша
1 февраля 2002 США
19 апреля 2002 Украина
24 июля 2002 Франция
1 марта 2002 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $6 413 915
Производство Alliance Atlantis Communications, Destination Films, Original Film
Другие названия
Slackers, 10, el examen perfecto, Dangube, Hooking Up Ethan, Les complices, Luzacy, Mentiras & Trapaças, Os Preguiçosos, Scam, Slackers - Ran an die Bräute, Slikerdajad, Svihákok - A nyúl viszi a puskát, The Best and Brightest, The Hook-Up, The Undergrads, Ulejváci, Uyuşuklar, Кръшкачи, Чyваки, Чуваки

5.5
5.3 IMDb
