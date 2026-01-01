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Постер фильма Снял кого-нибудь?
6.2
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6.2

Снял кого-нибудь?

, 1994
Minnâ-yatteruka!
Япония / комедия / 18+
Постер фильма Снял кого-нибудь?
6.2

О фильме

Герой фильма одержим сексом. Но, несмотря на одержимость и страстное желание, его успехи в этой щекотливой области — равны нулю. Следовательно, возникает самый главный вопрос: как «снять» девушку? Что для этого нужно? Супергерой комиксов Бэтмен полагал, что представительницы прекрасного пола, прежде всего, обращают внимание на автомобиль своего будущего потенциального партнёра. Но, чтобы купить приличное авто, нужны деньги! Где их раздобыть? Нужно ограбить банк! Но, чтобы ограбить, банк потребуется пистолет! Где, в таком случае, взять его? К сожалению, наш не очень со-образительный герой уже не может больше терпеть и решает покончить со всеми досадными проблемами сразу. На пути к воплощению заветной мечты сексуального неудачника ждут невероятные метаморфозы…

В ролях

Данкан
Асао
Моеко Езава
Хакурю
Токие Хидари
Asao's Mother
Такеши Китано
Такеши Китано
Акидзи Кобаяси
Chief of World Defence Force
Shinsuke Yamane
Swordsman
Tetsuya Yûki
Akaiwa
Takechiyo Maeda
Opposing Executive
Takaya Shimoyama
Opposing Executive
Eiji Minakata
Opposing Boss
Рен Осуги
Assassin Teacher
Режиссер Такеши Китано
Сценарист Такеши Китано
Композитор Senji Horiuchi, Hidehiko Koike
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 1 ноября 1994
Дата выхода
14 января 2002 Россия
15 августа 2001 Франция
6 августа 2004 Южная Корея
11 февраля 1995 Япония
Производство Office Kitano, Bandai Visual Company
Другие названия
Minna - yatteru ka!, Getting Any?, Minnâ-yatteruka!, Bármi más?, Czy wreszcie coś osiągniesz?, Estás-te a Safar?, Modu hago itseubnigga, Θα πάρετε κάτι;, Снял кого-нибудь?, みんな〜やってるか!, 性愛狂想曲, Снял кого-нибудь, 北野武狂想曲, 性爱狂想曲

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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