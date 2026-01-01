Герой фильма одержим сексом. Но, несмотря на одержимость и страстное желание, его успехи в этой щекотливой области — равны нулю. Следовательно, возникает самый главный вопрос: как «снять» девушку? Что для этого нужно? Супергерой комиксов Бэтмен полагал, что представительницы прекрасного пола, прежде всего, обращают внимание на автомобиль своего будущего потенциального партнёра. Но, чтобы купить приличное авто, нужны деньги! Где их раздобыть? Нужно ограбить банк! Но, чтобы ограбить, банк потребуется пистолет! Где, в таком случае, взять его? К сожалению, наш не очень со-образительный герой уже не может больше терпеть и решает покончить со всеми досадными проблемами сразу. На пути к воплощению заветной мечты сексуального неудачника ждут невероятные метаморфозы…

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