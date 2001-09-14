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Постер фильма Хардбол
6.4
Киноафиша Фильмы Хардбол
6.4

Хардбол

, 2001
Hardball
США, Германия / спорт, драма / 18+
Постер фильма Хардбол
6.4

О фильме

Чтобы расплатиться с долгами, мелкий спекулянт, картежник и выпивоха вынужден тренировать бейсбольную команду - самую худшую, какую только можно найти в Чикаго. Связанные с этим драматические и комедийные перипетии неожиданно изменяют к лучшему и его собственную жизнь.

В ролях

Киану Ривз
Киану Ривз
Conor O'Neill
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Elizabeth Wilkes
Джон Хоукс
Джон Хоукс
Ticky Tobin
Брайан Хирн
Andre Ray Peetes
Джулиан Гриффит
Jefferson Albert Tibbs
А. Делон Эллис-мл.
Miles Pennfield II
Майкл Перкинс
Kofi Evans
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
Jamal
Кристофер Лофтон
Кристофер Лофтон
Clarence
Brian M. Reed
Raymond 'Ray Ray' Bennet
Режиссер Брайан Роббинс
Сценарист Джон Гэйтинс, Daniel Coyle
Композитор Марк Айшем
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 10 мая 2002
Премьера в мире 14 сентября 2001
Дата выхода
14 февраля 2002 Россия
21 июня 2002 Великобритания
9 мая 2002 Германия
14 февраля 2002 Казахстан
14 сентября 2001 США
14 февраля 2002 Украина
17 июля 2002 Франция
MPAA R
Бюджет $32 000 000
Сборы в мире $44 102 389
Производство Paramount Pictures, Fireworks Pictures, Nides/McCormick Productions
Другие названия
Hard Ball, Hardball, El reto, Хардбол, Aranytartalék, Hardball - O Jogo da Vida, Jogada arriscada, Krótka piłka, L'enjeu, Na prvu loptu, Sonuna kadar, Tikras žaidimas, Trda igra, Σκληρό καρύδι, Твърда игра, 追夢高手, 陽だまりのグラウンド, 临时教练, 少棒小虎队, 棒球教练

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Conor O'Neill Доброе утро. Эм, Джериус был игроком бейсбольной команды Кекемас, которую я тренирую. Честно говоря, он был слишком молод для игры. Но он так сильно хотел быть частью команды, что я не мог сказать нет. У него была отличная улыбка, хотя я не говорю тебе ничего нового. Он был настоящим крепким парнем. Просто мальчишка, который хотел быть рядом со своим старшим братом. На днях мы сыграли очень важный матч против хорошей команды. И при двух аутах в последнем иннинге у меня не было выбора, кроме как поставить Джериуса бить. Он был бесстрашен, когда вышел к битке. Я был в ужасе за него. При двух страйках и тающих надеждах он пробил мяч вдоль первой базы. Он выиграл игру. И, глядя, как он поднял руки в триумфе, бегая к первой базе, я клянусь, в тот момент меня словно подняли в лучшее место. Клянусь, он в тот момент поднял весь мир. Он сделал меня лучше, пусть даже только на миг. Я навсегда благодарен Джериусу за это.

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