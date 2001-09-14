Conor O'Neill Доброе утро. Эм, Джериус был игроком бейсбольной команды Кекемас, которую я тренирую. Честно говоря, он был слишком молод для игры. Но он так сильно хотел быть частью команды, что я не мог сказать нет. У него была отличная улыбка, хотя я не говорю тебе ничего нового. Он был настоящим крепким парнем. Просто мальчишка, который хотел быть рядом со своим старшим братом. На днях мы сыграли очень важный матч против хорошей команды. И при двух аутах в последнем иннинге у меня не было выбора, кроме как поставить Джериуса бить. Он был бесстрашен, когда вышел к битке. Я был в ужасе за него. При двух страйках и тающих надеждах он пробил мяч вдоль первой базы. Он выиграл игру. И, глядя, как он поднял руки в триумфе, бегая к первой базе, я клянусь, в тот момент меня словно подняли в лучшее место. Клянусь, он в тот момент поднял весь мир. Он сделал меня лучше, пусть даже только на миг. Я навсегда благодарен Джериусу за это.