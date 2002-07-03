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Men in Black 2

Люди в черном 2, 2002

2002 / США
7.9 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Агент Джей призван расследовать убийство инопланетянина Бена в его пиццерии. Официантка, Лора Васкес, говорит ему, что убийцы – Серлина, инопланетянка, принявшая форму нижнего белья, и ее двуглавый слуга Скрэд и Чарли, которые искали нечто, называемое Светом Зарты. Джей так увлечен Лорой, что решает не стирать ей память, нарушая правила агентства. Вскоре Джей понимает, что все зацепки указывают на его бывшего партнера и наставника, агента Кея, который был отправлен в отставку и ничего не помнит о своей службе. Тогда Джей решает навестить своего бывшего товарища и вернуть его в строй. Смогут ли герои снова остановить пришельцев? 

  • Оригинальный мопс из первой части франшизы снова появляется на экране, чтобы сыграть Фрэнка, но, поскольку мопсу к тому времени исполнилось уже семь лет, создатели использовали грим, чтобы скрыть седой мех вокруг его носа.
  • Актриса Фамке Янссен изначально была выбрана на роль Серлины и даже сняла несколько своих сцен, но была вынуждена покинуть проект из-за смерти одного из членов ее семьи. Тогда на ее место была приглашена Лара Флинн Бойл.
  • Когда Джей и Кей смотрят видео со Светом Зарты в комнате Ньютона, Джей говорит: «Похоже на работу Спилберга». Это шутка над Стивеном Спилбергом, ставшим исполнительным продюсером всех фильмов франшизы. 

"Люди в черном" возвращаются! Герои самой кассовой фантастической комедии 1997 года, агенты сверхсекретной спецслужбы, регулирующей деятельность инопланетян на Земле, Джей и Кей снова встают на защиту родной планеты от отбросов вселенной. На повестке дня "Людей в черном"- спасение мира! Космическая злодейка Серлена нелегально прилетает на Землю, захватить некий "светоч Зарты", способный погубить нашу планету. Кто первым доберется до "светоча"?- вопрос жизни и смерти. А значит, судьба Земли опять в руках Кея и Джея , легендарной парочки, уже однажды спасшей мир. Все как в старые добрые времена!

7.9 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 4 июля 2002
Премьера онлайн 1 мая 2022
Премьера в мире 3 июля 2002
Возраст 12+
Режиссер
Барри Зонненфельд
Барри Зонненфельд
В ролях
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Уилл Смит
Уилл Смит
Лара Флинн Бойл
Лара Флинн Бойл
Рип Торн
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Люди в черном 2 5 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 18:41
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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саундтрек фильма Люди в черном 2
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