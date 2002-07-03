Люди в черном 2, 2002

Агент Джей призван расследовать убийство инопланетянина Бена в его пиццерии. Официантка, Лора Васкес, говорит ему, что убийцы – Серлина, инопланетянка, принявшая форму нижнего белья, и ее двуглавый слуга Скрэд и Чарли, которые искали нечто, называемое Светом Зарты. Джей так увлечен Лорой, что решает не стирать ей память, нарушая правила агентства. Вскоре Джей понимает, что все зацепки указывают на его бывшего партнера и наставника, агента Кея, который был отправлен в отставку и ничего не помнит о своей службе. Тогда Джей решает навестить своего бывшего товарища и вернуть его в строй. Смогут ли герои снова остановить пришельцев?