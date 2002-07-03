Люди в черном 2, 2002

Агент Джей призван расследовать убийство инопланетянина Бена в его пиццерии. Официантка, Лора Васкес, говорит ему, что убийцы – Серлина, инопланетянка, принявшая форму нижнего белья, и ее двуглавый слуга Скрэд и Чарли, которые искали нечто, называемое Светом Зарты. Джей так увлечен Лорой, что решает не стирать ей память, нарушая правила агентства. Вскоре Джей понимает, что все зацепки указывают на его бывшего партнера и наставника, агента Кея, который был отправлен в отставку и ничего не помнит о своей службе. Тогда Джей решает навестить своего бывшего товарища и вернуть его в строй. Смогут ли герои снова остановить пришельцев?
"Люди в черном" возвращаются! Герои самой кассовой фантастической комедии 1997 года, агенты сверхсекретной спецслужбы, регулирующей деятельность инопланетян на Земле, Джей и Кей снова встают на защиту родной планеты от отбросов вселенной. На повестке дня "Людей в черном"- спасение мира! Космическая злодейка Серлена нелегально прилетает на Землю, захватить некий "светоч Зарты", способный погубить нашу планету. Кто первым доберется до "светоча"?- вопрос жизни и смерти. А значит, судьба Земли опять в руках Кея и Джея , легендарной парочки, уже однажды спасшей мир. Все как в старые добрые времена!