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Питер Пэн: Возвращение в Нетландию Питер Пэн: Возвращение в Нетландию
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Return to Never Land

Питер Пэн: Возвращение в Нетландию, 2002

2002 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В начале Второй мировой войны Венди, теперь выросшая, имеет двоих детей, одной из которых является ее дочь Джейн. Она надевает материнский плащ во время воздушного налета, а позже ночью Венди пытается дать детям надежду, рассказывая им о своих волшебных приключениях в Нетландии. Однако Джейн, дочь Венди, считает все это сказками и отказывается ей верить. Так продолжается до тех пор, пока капитан Крюк не принимает ее за Венди и не забирает в волшебную страну, пытаясь таким образом заманить и захватить Питера Пэна. Питер стремится благополучно вернуть Джейн домой, но, чтобы это получилось, девочке нужно поверить в волшебство воображения. 

  • Кэтрин Бомонт изначально предлагали сыграть взрослую Венди, так как она играла юную Венди в оригинальном мультфильме «Питер Пэн» 1953 года, но Кэтрин решила, что она уже слишком стара, и отказалась от этой роли в пользу Кэт Суси. 
  • Имена потерянных мальчиков, никогда не произносимые в оригинальном мультфильме, были раскрыты в этом: Слайти, Нибс, Близнецы, Кабби и Тудлз. Все имена взяты из работ Джеймса Мэтью Барри, автора знаменитой повести-первоисточника. 
  • Из-за разногласий по поводу их появления в первом фильме индейское племя исключено из этого сиквела, но Питер и Джейн ненадолго посещают их памятники.

Это история дочери Венди Джейн, которую похитил в Лондоне во время Второй мировой войны Капитан Крюк, а Питер Пен пришел ей на помощь...

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 31 октября 2002
Премьера в мире 14 февраля 2002
Возраст 0+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Робин Бадд
В ролях
Беннетт
Кэт Суси
Лоуренс Уотсон
Куинн Бесвик
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Питер Пэн: Возвращение в Нетландию 2 постера
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28 апреля 2023 13:00
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