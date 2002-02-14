Питер Пэн: Возвращение в Нетландию, 2002

В начале Второй мировой войны Венди, теперь выросшая, имеет двоих детей, одной из которых является ее дочь Джейн. Она надевает материнский плащ во время воздушного налета, а позже ночью Венди пытается дать детям надежду, рассказывая им о своих волшебных приключениях в Нетландии. Однако Джейн, дочь Венди, считает все это сказками и отказывается ей верить. Так продолжается до тех пор, пока капитан Крюк не принимает ее за Венди и не забирает в волшебную страну, пытаясь таким образом заманить и захватить Питера Пэна. Питер стремится благополучно вернуть Джейн домой, но, чтобы это получилось, девочке нужно поверить в волшебство воображения.