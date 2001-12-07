Химик-фармацевт МакЭлрой изобрел новый супернаркотик и решил сорвать большой куш. Чтобы осуществить задуманное он отправляется в Ливерпуль. Его босс Ящерица приказывает своей помощнице Дакоте убить МакЭлроя. Дакота хорошо знает Ливерпуль √ родной город ее бывшего бойфренда Феликса ДеСоуза, невольного партнера МакЭлроя. А Ливерпуль уже "стоит на ушах". И хозяин ночного клуба Айки, и офицер полиции Кэйн, и мелкие гангстеры, и скинхеды √ все хотят отщипнуть кусочек от бизнеса с чудо-наркотиком. А тем временем МакЭлрой и Феликс упорно ищут покупателя, готового отстегнуть им 20 млн.. Но не предаст ли МакЭлроя Феликс? И не смешает ли любовь все карты? Все станет известно на главном футбольном матче года. Мы узнаем, кто кого подставил. Кому достался наркотик. Кого разорвало на миллионы кусочков. И кто сбежал в шотландский замок стоимостью в миллионы долларов. А может наркотика вовсе и не было, а была блестящая рекламная кампания невинной смеси самых обычных витаминов?