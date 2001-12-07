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Постер фильма Формула 51
6.5
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6.5

Формула 51

, 2001
Formula 51 (The 51st State )
Великобритания, Канада / комедия, боевик / 18+
Постер фильма Формула 51
6.5

О фильме

Химик-фармацевт МакЭлрой изобрел новый супернаркотик и решил сорвать большой куш. Чтобы осуществить задуманное он отправляется в Ливерпуль. Его босс Ящерица приказывает своей помощнице Дакоте убить МакЭлроя. Дакота хорошо знает Ливерпуль √ родной город ее бывшего бойфренда Феликса ДеСоуза, невольного партнера МакЭлроя. А Ливерпуль уже "стоит на ушах". И хозяин ночного клуба Айки, и офицер полиции Кэйн, и мелкие гангстеры, и скинхеды √ все хотят отщипнуть кусочек от бизнеса с чудо-наркотиком. А тем временем МакЭлрой и Феликс упорно ищут покупателя, готового отстегнуть им 20 млн.. Но не предаст ли МакЭлроя Феликс? И не смешает ли любовь все карты? Все станет известно на главном футбольном матче года. Мы узнаем, кто кого подставил. Кому достался наркотик. Кого разорвало на миллионы кусочков. И кто сбежал в шотландский замок стоимостью в миллионы долларов. А может наркотика вовсе и не было, а была блестящая рекламная кампания невинной смеси самых обычных витаминов?

В ролях

Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Elmo McElroy
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл
Felix DeSouza
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Dakota Parker
Рис Иванс
Рис Иванс
Мит Лоаф
Мит Лоаф
Ящер
Шон Пертуи
Шон Пертуи
Найджел Уитми
Патрульный шоссе Лос-Анджелеса
Роберт Йезек
Priest
Джэйк Абрахам
Konokko
Мэк МакДоналд
Mr. Davidson
Аарон Шварц
Mr. Yuri
David Webber
Mr. Jones
Режиссер Ронни Ю
Сценарист Стэл Павлоу
Композитор Headrillaz, Caspar Kedros, Darius Kedros
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Канада
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 7 декабря 2001
Премьера в мире 7 декабря 2001
Дата выхода
10 октября 2002 Россия 16+
13 ноября 2003 Австралия MA 15+
7 декабря 2001 Великобритания
25 июля 2002 Германия
9 августа 2002 Греция
10 октября 2002 Казахстан
25 июля 2002 Нидерланды
17 октября 2002 США
10 октября 2002 Украина
10 июля 2002 Франция
3 мая 2002 Швеция
MPAA R
Бюджет $27 000 000
Сборы в мире $12 881 605
Производство Alliance Atlantis Communications, Focus Films, Fifty First Films
Другие названия
The 51st State, Fórmula 51, Formula 51, Kaava 51, 毒家交易, 51-oji valstija, 51-ят Щат, 51. држава, 51号公式, A hetedik mennyország, Baladas, Rachas e um Louco de Kilt, Chemical 51, Codice 51, Dinero sucio, Formül 51, Formuła, Formule 51, Le 51e état, Negocios sucios, Oraia mera gia na pethaneis, Prljavi poslovi, Valem 51, Ωραία μέρα για να πεθάνεις, Формула 51, ケミカル51, 决战51州, 第51州, 51번째 주, Le 51ème Etat

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 18 мая 2021

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

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21 мая 2021 12:00 От «Козырных тузов» до «Слоёного торта»: 10 фильмов для поклонников Гая Ричи Британский режиссёр прославился своими криминальными комедиями. Конечно, стиль такого автора неповторим, но мы собрали несколько захватывающих работ, которые точно понравятся его фанатам.

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