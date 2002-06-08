Через два года после распада Тайной корпорации, основатели группы друзей - Скуби-Ду, Фред, Дафна, Шэгги и Велма, получают приглашение на Зловещий остров. Владелец острова, Эмиль Мондавариус, напуган серией паранормальных явлений, которые происходят во время Спринг-Брейк, опасаясь, что это может испортить репутацию его курорта.

Друзья понимают, что им придется вновь объединиться и преодолеть свои личные разногласия, чтобы разгадать новую загадку. Они отправляются на остров, где сталкиваются с необъяснимыми явлениями, которые выглядят очень реальными. В процессе расследования им предстоит перемыслить новые инциденты и события прошлого, а также встретиться с мнимыми вампирами и привидениями.

Таким образом, друзья вновь оказываются в центре событий, готовые принять вызов и раскрыть сверхъестественные тайны, чтобы спасти как самих себя, так и всех отдыхающих на острове.