Из-за возникших разногласий Фред, Дафна, Велма, Шегги и дог Скуби-Ду принимают решение о роспуске своей «Тайной корпорации». Спустя некоторое время каждого из них по отдельности приглашает на Зловещий остров некто Эмиль Мондавариус. Он просит детективов расследовать тайну странного поведения студентов, подозревая, что в деле не обошлось без чудовищ. Чтобы спасти невинных людей, бывшим друзьям придется снова найти общий язык.
Через два года после распада Тайной корпорации, основатели группы друзей - Скуби-Ду, Фред, Дафна, Шэгги и Велма, получают приглашение на Зловещий остров. Владелец острова, Эмиль Мондавариус, напуган серией паранормальных явлений, которые происходят во время Спринг-Брейк, опасаясь, что это может испортить репутацию его курорта.
Друзья понимают, что им придется вновь объединиться и преодолеть свои личные разногласия, чтобы разгадать новую загадку. Они отправляются на остров, где сталкиваются с необъяснимыми явлениями, которые выглядят очень реальными. В процессе расследования им предстоит перемыслить новые инциденты и события прошлого, а также встретиться с мнимыми вампирами и привидениями.
Таким образом, друзья вновь оказываются в центре событий, готовые принять вызов и раскрыть сверхъестественные тайны, чтобы спасти как самих себя, так и всех отдыхающих на острове.
|15 августа 2002
|Россия
|12+
|20 июня 2002
|Австралия
|2 августа 2002
|Австрия
|10 октября 2002
|Аргентина
|17 июля 2002
|Бельгия
|4 октября 2002
|Бразилия
|12 июля 2002
|Великобритания
|15 сентября 2002
|Венгрия
|28 августа 2002
|Венесуэла
|1 августа 2002
|Германия
|26 июля 2002
|Гонконг
|12 июля 2002
|Греция
|2 августа 2002
|Дания
|28 августа 2002
|Египет
|1 августа 2002
|Израиль
|12 июля 2002
|Ирландия
|5 июля 2002
|Исландия
|19 июля 2002
|Испания
|28 июня 2002
|Италия
|14 июня 2002
|Канада
|23 августа 2002
|Кипр
|10 октября 2002
|Колумбия
|21 августа 2002
|Кувейт
|2 августа 2002
|Мексика
|20 июня 2002
|Нидерланды
|20 июня 2002
|Новая Зеландия
|2 августа 2002
|Норвегия
|31 октября 2002
|Перу
|16 августа 2002
|Польша
|12 июля 2002
|Португалия
|14 июня 2002
|США
|15 августа 2002
|Словакия
|14 июня 2002
|Таиланд
|5 июля 2002
|Тайвань
|9 августа 2002
|Турция
|19 июня 2002
|Филиппины
|2 августа 2002
|Финляндия
|10 июля 2002
|Франция
|15 августа 2002
|Чехия
|23 августа 2002
|Швеция
|2 августа 2002
|Эстония
|28 июня 2002
|ЮАР
|17 июля 2002
|Южная Корея
|17 августа 2002
|Япония