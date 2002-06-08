Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Свист» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Скуби-Ду
Постер фильма Скуби-Ду
Постер фильма Скуби-Ду
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Скуби-Ду

Скуби-Ду

Scooby-Doo 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Из-за возникших разногласий Фред, Дафна, Велма, Шегги и дог Скуби-Ду принимают решение о роспуске своей «Тайной корпорации». Спустя некоторое время каждого из них по отдельности приглашает на Зловещий остров некто Эмиль Мондавариус. Он просит детективов расследовать тайну странного поведения студентов, подозревая, что в деле не обошлось без чудовищ. Чтобы спасти невинных людей, бывшим друзьям придется снова найти общий язык.

  • Мэттью Лиллард специально долго и громко кричал, чтобы голос охрип до состояния, когда можно будет озвучивать Шэгги Роджерса. Когда это не помогло, он просто заговорил голосом, уставшим от долгого крика.
  • Скрэппи говорит голосом Скотта Иннеса, который озвучивал Скуби-Ду и Шэгги во многих экранизациях, начиная с анимационных комедий Джима Стенструма «Скуби-Ду на острове Мертвецов» и «Скуби-Ду и призрак ведьмы».
  • Режиссер Раджа Госнелл хотел, чтобы Дафну и Фреда сыграла настоящая пара. Он остановил свой выбор на Саре Мишель Геллар и Фредди Принце-младшем, но Принц-младший отказывался сниматься. В итоге Геллар удалось уговорить его.
  • Первоначально этот фильм планировали сделать более взрослым и мрачным, создав своего рода пародию на оригинальный мультсериал. В частности, Шэгги должен был курить травку, а у Велма и Дафна – состоять в отношениях.

Через два года после распада Тайной корпорации, основатели группы друзей - Скуби-Ду, Фред, Дафна, Шэгги и Велма, получают приглашение на Зловещий остров. Владелец острова, Эмиль Мондавариус, напуган серией паранормальных явлений, которые происходят во время Спринг-Брейк, опасаясь, что это может испортить репутацию его курорта.
Друзья понимают, что им придется вновь объединиться и преодолеть свои личные разногласия, чтобы разгадать новую загадку. Они отправляются на остров, где сталкиваются с необъяснимыми явлениями, которые выглядят очень реальными. В процессе расследования им предстоит перемыслить новые инциденты и события прошлого, а также встретиться с мнимыми вампирами и привидениями.
Таким образом, друзья вновь оказываются в центре событий, готовые принять вызов и раскрыть сверхъестественные тайны, чтобы спасти как самих себя, так и всех отдыхающих на острове.

Страна США / Австралия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 8 июня 2002
Дата выхода
15 августа 2002 Россия 12+
20 июня 2002 Австралия
2 августа 2002 Австрия
10 октября 2002 Аргентина
17 июля 2002 Бельгия
4 октября 2002 Бразилия
12 июля 2002 Великобритания
15 сентября 2002 Венгрия
28 августа 2002 Венесуэла
1 августа 2002 Германия
26 июля 2002 Гонконг
12 июля 2002 Греция
2 августа 2002 Дания
28 августа 2002 Египет
1 августа 2002 Израиль
12 июля 2002 Ирландия
5 июля 2002 Исландия
19 июля 2002 Испания
28 июня 2002 Италия
14 июня 2002 Канада
23 августа 2002 Кипр
10 октября 2002 Колумбия
21 августа 2002 Кувейт
2 августа 2002 Мексика
20 июня 2002 Нидерланды
20 июня 2002 Новая Зеландия
2 августа 2002 Норвегия
31 октября 2002 Перу
16 августа 2002 Польша
12 июля 2002 Португалия
14 июня 2002 США
15 августа 2002 Словакия
14 июня 2002 Таиланд
5 июля 2002 Тайвань
9 августа 2002 Турция
19 июня 2002 Филиппины
2 августа 2002 Финляндия
10 июля 2002 Франция
15 августа 2002 Чехия
23 августа 2002 Швеция
2 августа 2002 Эстония
28 июня 2002 ЮАР
17 июля 2002 Южная Корея
17 августа 2002 Япония
MPAA PG
Бюджет $84 000 000
Сборы в мире $275 682 171
Производство Warner Bros., Mosaic, Atlas Entertainment
Другие названия
Scooby-Doo, Scooby Doo, Skubi-Du, Скуби-Ду, Scooby Doo - A nagy csapat, Scooby-Doo - O Filme, Scooby-Doo ja salaperäinen saari, Scooby-Doo: Chú Chó Siêu Quậy, Scooby-Doo: Enas tetrapodos iroas, Scooby-Doo: Spooky Island, Scooby-Doo: The Movie, Scooby-Doo!, Skubi Du, Skūbijs Du, Skūbis - Dū, Σκούμπι-Ντου: Ένας τετράποδος ήρωας, Скубі-Ду, スクービー・ドゥー, 史酷比, 狗狗震
Режиссер
Раджа Госнелл
Раджа Госнелл
В ролях
Мэттью Лиллард
Мэттью Лиллард
Фредди Принц мл.
Фредди Принц мл.
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар
Линда Карделлини
Линда Карделлини
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Скуби-Ду
Скуби Ду 2: Монстры на свободе 6.1
Скуби Ду 2: Монстры на свободе (2004)
Скуби-Ду 6.1
Скуби-Ду (2020)
Смешарики. Легенда о золотом драконе 5.9
Смешарики. Легенда о золотом драконе (2016)
Скуби-Ду 4: Проклятье озерного монстра 4.9
Скуби-Ду 4: Проклятье озерного монстра (2010)
Факир 5.9
Факир (2004)
Луни Тьюнз: Снова в деле 5.8
Луни Тьюнз: Снова в деле (2003)
Кенгуру Джекпот 4.4
Кенгуру Джекпот (2003)
Особняк с привидениями 5.9
Особняк с привидениями (2003)
Дети шпионов 3-D: Игра окончена 5.8
Дети шпионов 3-D: Игра окончена (2003)
Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд 6.4
Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд (2002)
Дети шпионов 6.4
Дети шпионов (2001)
Скуби-Ду: Абракадабра-Ду 6.9
Скуби-Ду: Абракадабра-Ду (2009)
Фильм находится в подборках
Все части фильма "Скуби-Ду" Все части фильма "Скуби-Ду"

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 11 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше