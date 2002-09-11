6.3
6.3

Парни

, 2002
The Guys
США / драма / 18+
О фильме

В скорбные дни, после трагедии 11 сентября, капитан отряда нью-йоркских пожарных Ник обращается к талантливой журналистке Джоан за помощью: отважному бойцу с пожарами необходимо написать несколько прощальных слов в честь его коллег, погибших под руинами Всемирного торгового центра.

Но для того чтобы слова прощания не были формальностью, Джоан нужно узнать о них подробности, которые превратят «безликих ангелов в реальных людей».

Остроумная повелительница слов и бесстрашный укротитель огня решают собрать необходимые сведения, чтобы воздать должное павшим героям. Эти часы, проведенные вместе, навсегда изменят их жизнь.

В ролях

Сигурни Уивер
Энтони ЛаПалья
Ирен Уолш
Джим Симпсон
Шарлотта Симпсон
Julian Trompeter
Режиссер Джим Симпсон
Сценарист Anne Nelson, Джим Симпсон
Композитор Майкл Данна
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 11 сентября 2002
Дата выхода
11 сентября 2002 Россия 12+
20 ноября 2003 Германия
11 сентября 2002 Казахстан
11 сентября 2002 Канада
11 сентября 2002 Украина
MPAA PG
Сборы в мире $21 366
Производство ContentFilm, Open City Films
Другие названия
The Guys, A torony hősei, El coraje de todos, Les hommes, Os Heróis, Os Homens da Paz, Our Guys: Fearless and True, Момчетата от пожарната, Парни

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Цитаты

Joan Я тогда понял, что каждый раз, когда вижу человека на улице, я вижу лишь его публичную тень. Остальное, самое важное, живёт в слоях за пределами моего взгляда. Мы даже не подозреваем, какие чудеса скрываются в людях вокруг нас.

