Офицер китайской разведки приезжает из Гонконга в Париж, чтобы участвовать в опасной операции, цель которой — заманить в ловушку и взять с поличным крупного наркобарона. Но дела идут совершенно непредсказуемо.
Герой попадает в двойную ловушку и становится подозреваемым в убийстве c неопровержимыми уликами против него. Его жизнь теперь зависит от того, сумеет ли он уйти от преследования и доказать свою невиновность.
|10 января 2002
|Россия
|18+
|10 октября 2001
|Австралия
|31 мая 2002
|Болгария
|25 октября 2001
|Бразилия
|18
|8 марта 2013
|Великобритания
|25 октября 2001
|Венгрия
|25 октября 2001
|Германия
|4 октября 2001
|Греция
|10 января 2002
|Казахстан
|6 июля 2001
|США
|10 января 2002
|Украина
|1 августа 2001
|Филиппины
|R-18
|20 июля 2001
|Франция
|8 августа 2002
|Чехия
|12+