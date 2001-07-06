Офицер китайской разведки приезжает из Гонконга в Париж, чтобы участвовать в опасной операции, цель которой — заманить в ловушку и взять с поличным крупного наркобарона. Но дела идут совершенно непредсказуемо.



Герой попадает в двойную ловушку и становится подозреваемым в убийстве c неопровержимыми уликами против него. Его жизнь теперь зависит от того, сумеет ли он уйти от преследования и доказать свою невиновность.