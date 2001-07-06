Меню
Постер фильма Поцелуй дракона
Постер фильма Поцелуй дракона
7.3 Рейтинг IMDb: 6.6
Киноафиша Фильмы Поцелуй дракона

Поцелуй дракона

Kiss of the dragon 18+
О фильме

Офицер китайской разведки приезжает из Гонконга в Париж, чтобы участвовать в опасной операции, цель которой — заманить в ловушку и взять с поличным крупного наркобарона. Но дела идут совершенно непредсказуемо.

Герой попадает в двойную ловушку и становится подозреваемым в убийстве c неопровержимыми уликами против него. Его жизнь теперь зависит от того, сумеет ли он уйти от преследования и доказать свою невиновность.

Страна Франция / США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 1 августа 2001
Премьера в мире 6 июля 2001
Дата выхода
10 января 2002 Россия 18+
10 октября 2001 Австралия
31 мая 2002 Болгария
25 октября 2001 Бразилия 18
8 марта 2013 Великобритания
25 октября 2001 Венгрия
25 октября 2001 Германия
4 октября 2001 Греция
10 января 2002 Казахстан
6 июля 2001 США
10 января 2002 Украина
1 августа 2001 Филиппины R-18
20 июля 2001 Франция
8 августа 2002 Чехия 12+
MPAA R
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $64 437 847
Производство Twentieth Century Fox, EuropaCorp, Quality Growth International Ltd.
Другие названия
Kiss of the Dragon, El Beso Del Dragón, Le baiser mortel du dragon, A sárkány csókja, Ajdarho bo'sasi, Bozk draka, Draakoni suudlus, Drakona skūpsts, Drakono bucinys, Ejder'in öpücüğü, Kiss of the Dragon - Lohikäärmeen suudelma, KOD: Kiss of the Dragon, La marca del dragón, Le baiser du dragon, Nụ Hôn Của Rồng, O Beijo do Dragão, O Beijo Mortal do Dragão, Pocałunek smoka, Polibek draka, Poljubac zmaja, Sărutul dragonului, To fili tou drakou, Zmajev poljub, Zmajev poljubac, Το φιλί του δράκου, Поцелуй дракона, Поцілунок дракона, Целувката на дракона, किस ऑफ़ द ड्रैगन, キス・オブ・ザ・ドラゴン, 龍吻
Режиссер
Крис Наон
В ролях
Джет Ли
Джет Ли
Рик Янг
Чеки Карио
Чеки Карио
Бриджит Фонда
Бриджит Фонда
Берт Квук
Все актеры и съемочная группа
7.3
6.6 IMDb
Поцелуй дракона

Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера Люк Бессон — один из крупнейших и наиболее плодовитых французских режиссеров последних десятилетий. Начав свою карьеру еще в середине 1980-х, он берется за самые разные жанры, в каждом оставляя свой след. Творческий диапазон Бессона необычайно обширен, включая боевики, комедии, триллеры, драмы, научную фантастику, семейное кино и даже анимацию. В своих режиссерских и сценарных проектах Бессон неустанно экспериментирует с разными стилями, так что в его фильмографии можно найти картины на любой вкус.
1 сентября 2025 16:15
