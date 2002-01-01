Съемки фильма «Держу удар», со столь привычными для зрителей погонями и перестрелками, проходят в бывшем Доме отдыха кинематографистов. Молодой режиссер старается снимать, максимально следуя сценарию маститого драматурга.

Но тот не слишком доверчив и постоянно присутствует на съемочной площадке. Все идет по заведенному графику, пока на съемки не наведывается продюсер, который распоряжается переделать триллер в мелодраму, а затем в музыкальную драму.

Ему нет дела до того, что больше половины фильма уже снято.