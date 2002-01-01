Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кино про кино
1 постер
Киноафиша Фильмы Кино про кино

Кино про кино

Kino pro kino 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Съемки фильма «Держу удар», со столь привычными для зрителей погонями и перестрелками, проходят в бывшем Доме отдыха кинематографистов. Молодой режиссер старается снимать, максимально следуя сценарию маститого драматурга.

Но тот не слишком доверчив и постоянно присутствует на съемочной площадке. Все идет по заведенному графику, пока на съемки не наведывается продюсер, который распоряжается переделать триллер в мелодраму, а затем в музыкальную драму.

Ему нет дела до того, что больше половины фильма уже снято.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 1 января 2002
Дата выхода
1 января 2002 Россия 16+
1 января 2002 Казахстан
1 января 2002 Украина
Производство Мосфильм, Слово
Другие названия
Kino pro kino, Cinema About Cinema, Кино про кино
Режиссер
Валерий Рубинчик
В ролях
Валерий Николаев
Валерий Николаев
Татьяна Лаврова
Станислав Любшин
Станислав Любшин
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Кино про кино
Ворошиловский стрелок 7.4
Ворошиловский стрелок (1999)
Кин-дза-дза 8.1
Кин-дза-дза (1986)
Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа 6.3
Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа (1983)
Про любоff 6.3
Про любоff (2010)
Гамлет Щигровского уезда 6.4
Гамлет Щигровского уезда (1975)
Могила льва 6.6
Могила льва (1971)
Культпоход в театр 7.2
Культпоход в театр (1982)
Дневной поезд 7.4
Дневной поезд (1976)
Нанкинский пейзаж 5.7
Нанкинский пейзаж (2006)
Иваны, помнящие родство 6.2
Иваны, помнящие родство (2019)
Кризис среднего возраста 6.2
Кризис среднего возраста (1997)
По семейным обстоятельствам 7.7
По семейным обстоятельствам (1978)

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше