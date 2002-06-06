…В семнадцать лет все говорят и думают о сексе. На самом же деле ждут любви, — той самой — первой, большой и настоящей. В семнадцать лет пишут письма по электронной почте с признанием в любви и страдают оттого, что их принимают за вирус. Влюбляются в голос незнакомки и уводят любимых девушек с их собственной свадьбы.

Бывает, что семнадцатилетним «офигительно не везет» и девушки не хотят влюбляться в них, потому что окружающим, да и самим себе они кажутся неинтересными и «несексуальными». Но первая любовь приходит к ним так же неожиданно и неизбежно, как и к их ровесникам много поколений назад.