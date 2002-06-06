Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Займемся любовью

Займемся любовью

Zaymyomsya lyubovyu 18+
О фильме

…В семнадцать лет все говорят и думают о сексе. На самом же деле ждут любви, — той самой — первой, большой и настоящей. В семнадцать лет пишут письма по электронной почте с признанием в любви и страдают оттого, что их принимают за вирус. Влюбляются в голос незнакомки и уводят любимых девушек с их собственной свадьбы.

Бывает, что семнадцатилетним «офигительно не везет» и девушки не хотят влюбляться в них, потому что окружающим, да и самим себе они кажутся неинтересными и «несексуальными». Но первая любовь приходит к ним так же неожиданно и неизбежно, как и к их ровесникам много поколений назад.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 6 июня 2002
Дата выхода
6 июня 2002 Россия 16+
11 ноября 2002 США
Производство Angel Film, ЭТАЛОН ФИЛЬМ
Другие названия
Zaymyomsya lyubovyu, Let's Make Love, Займемся любовью
Режиссер
Денис Евстигнеев
В ролях
Андрей Новиков
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Все актеры и съемочная группа
