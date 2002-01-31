Бродвей. Черное море, 2002

- Главный приз жюри международного фестиваля документальных фильмов Visions du reel (г. Нион, Швейцария),
- Гран-при международного кинофестиваля "Турфильм-2002" в г. Карловы Вары,
- Приз жюри МКФ " Dei Popoli "г. Флоренция, Италия,
- Maremma Doc Fest , Gand Prix of the Public , Италия,
- МКФ Мюнхен, Торонто, Эдинбург, Шеффилд, Братислава, Дублин (номинация),
- Финалист Input 2003, "Лавр 2002" - финалист в номинации лучший кинофильм.
Ежегодно летом на берегу Черного моря возникает очень своеобразное поселение. Его, естественно, нет на карте, тем не менее оно очень похоже на город. Здесь живут люди, приезжающие на отдых со всех концов России. Этот скромный отдых — единственное, что они могут себе позволить.