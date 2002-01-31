Бродвей. Черное море, 2002

Ежегодно летом на берегу Черного моря возникает очень своеобразное поселение. Его, естественно, нет на карте, тем не менее оно очень похоже на город. Здесь живут люди, приезжающие на отдых со всех концов России. Этот скромный отдых — единственное, что они могут себе позволить.