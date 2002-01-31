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Киноафиша Фильмы Бродвей. Черное море

Бродвей. Черное море, 2002

2002 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть О фильме

- Главный приз жюри международного фестиваля документальных фильмов Visions du reel (г. Нион, Швейцария),
- Гран-при международного кинофестиваля "Турфильм-2002" в г. Карловы Вары,
- Приз жюри МКФ " Dei Popoli "г. Флоренция, Италия,
- Maremma Doc Fest , Gand Prix of the Public , Италия,
- МКФ Мюнхен, Торонто, Эдинбург, Шеффилд, Братислава, Дублин (номинация),
- Финалист Input 2003, "Лавр 2002" - финалист в номинации лучший кинофильм.

Ежегодно летом на берегу Черного моря возникает очень своеобразное поселение. Его, естественно, нет на карте, тем не менее оно очень похоже на город. Здесь живут люди, приезжающие на отдых со всех концов России. Этот скромный отдых — единственное, что они могут себе позволить.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 24 октября 2002
Премьера в мире 31 января 2002
Возраст 0+
Режиссер
Виталий Манский
Виталий Манский
Все актеры и съемочная группа
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