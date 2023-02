Васаби, 2001

Сценарист и продюсер фильма Люк Бессон не стал заниматься постановкой фильма, так как после провала своего предыдущего проекта, фильма о Жанне д’Арк с Милой Йовович в главной роли, он не решался браться за режиссуру аж до 2005 года.

Оригинальное название фильма переводится на русский как «Васаби, маленькая горчичка, которая прошибает ваш нос». В российском прокате вся фраза после первой запятой не вошла в название, но стала слоганом фильма. Название картины происходит от сцены, где главный герой, Юбер Фиорентини, не вздрогнув, съедает целую порцию васаби в японском ресторане.

Юная Рёко Хиросуэ, исполнившая роль Юми, во время съемок не знала ни слова по-французски. Все свои реплики актриса выучила фонетически.

Большинство сцен, снятых на улицах Токио, – это так называемые украденные сцены: в них постоянно можно увидеть, как прохожие оборачиваются и с интересом наблюдают за Рёко Хиросуэ и Жаном Рено, которые являются огромными звездами в Японии.

Стены, которые Юми представляет для своей комнаты, были взяты непосредственно из заметок на обложке альбома The Prodigy «Music for the Jilted Generation», в котором есть песня «Voodoo People», которая использовалась в этом фильме.

Револьвер Жана Рено – это револьвер Magnum Taurus Raging Bull. Он имеет 44 калибр, а не 45, как упоминалось в фильме.

На широкоугольном кадре прибытия Жана Рено в Японию в международном аэропорту Нарита можно заметить камео режиссера фильма Жерара Кравчика: он сыграл прохожего, стоящего позади актера.

В пустой квартире Мико в окне видна неоновая реклама с японскими словами «сырой васаби».

Супервайзера Рено зовут «Шквал», хотя его прозвище в фильме звучит как «Операция с говядиной».

В зале игровых автоматов игра, в которую молодежь заставляет сыграть Юбера, называется «Dance Dance Revolution». Песня, которую играют персонажи, называется «Dive» от BeForU, и персонаж Жана Рено терпит неудачу на самом простом уровне.

По прибытии в Токио Юбер утверждает, что отправляется в район Синдзюку. На самом деле следующие сцены были сняты в туристическом центре Токио, районе Акихабара, известном обилием там аниме-продукции.

Это второе подряд сотрудничество Бессона, Кравчика и Ёси Оиды после фильма «Такси 2». Их роли также не поменялись: Бессон – сценарист и продюсер обоих проектов, Кравчик – их режиссер, а Оида исполняет роль главного антагониста.