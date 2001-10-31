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Васаби Васаби
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Wasabi

Васаби, 2001

2001 / Франция / Япония
8.2 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Детектив Юбер Фиорентини – угрюмый полицейский за сорок с сильным характером, который испытывает некоторые трудности в отношениях с женщинами. Ему так и не удалось забыть свою любовь к молодой Мико Кобаяши, своей японской компаньонке, которая оставила его девятнадцатью годами ранее без каких-либо объяснений.

Однажды вспыльчивый нрав Юбера заставил его, самому того не зная, отправить в больницу сына местного префекта. Санкция не заставила себя долго ждать, и начальник отправила Фиорентини в принудительный отпуск отпуск. Очень кстати беспокойный полицейский узнает, что он срочно должен отправиться в Японию: Мико внезапно умерла при странных обстоятельствах и назвала его единственным наследником своего имущества, содержание которого остается загадкой.

Оказавшись в Японии, Юбер обнаруживает, что его наследство – это 19-летняя дочь Юми, которую родила от него Мико, не ставя его в известность, а также фантастическая сумма денег, украденная ей у крупного японского криминального синдиката.

Весьма недовольный сложившимися обстоятельствами поначалу, Юбер еще не знает, что здесь его жестокость и стальной характер придутся куда кстати. Впрочем, даже нападение головорезов-якудза покажутся ему славным отпуском, когда дело дойдет до воспитания трудного подростка.

Сценарист и продюсер фильма Люк Бессон не стал заниматься постановкой фильма, так как после провала своего предыдущего проекта, фильма о Жанне д’Арк с Милой Йовович в главной роли, он не решался браться за режиссуру аж до 2005 года.

Оригинальное название фильма переводится на русский как «Васаби, маленькая горчичка, которая прошибает ваш нос». В российском прокате вся фраза после первой запятой не вошла в название, но стала слоганом фильма. Название картины происходит от сцены, где главный герой, Юбер Фиорентини, не вздрогнув, съедает целую порцию васаби в японском ресторане.

Юная Рёко Хиросуэ, исполнившая роль Юми, во время съемок не знала ни слова по-французски. Все свои реплики актриса выучила фонетически.

Большинство сцен, снятых на улицах Токио, – это так называемые украденные сцены: в них постоянно можно увидеть, как прохожие оборачиваются и с интересом наблюдают за Рёко Хиросуэ и Жаном Рено, которые являются огромными звездами в Японии.

Стены, которые Юми представляет для своей комнаты, были взяты непосредственно из заметок на обложке альбома The Prodigy «Music for the Jilted Generation», в котором есть песня «Voodoo People», которая использовалась в этом фильме.

Револьвер Жана Рено – это револьвер Magnum Taurus Raging Bull. Он имеет 44 калибр, а не 45, как упоминалось в фильме.

На широкоугольном кадре прибытия Жана Рено в Японию в международном аэропорту Нарита можно заметить камео режиссера фильма Жерара Кравчика: он сыграл прохожего, стоящего позади актера.

В пустой квартире Мико в окне видна неоновая реклама с японскими словами «сырой васаби».

Супервайзера Рено зовут «Шквал», хотя его прозвище в фильме звучит как «Операция с говядиной».

В зале игровых автоматов игра, в которую молодежь заставляет сыграть Юбера, называется «Dance Dance Revolution». Песня, которую играют персонажи, называется «Dive» от BeForU, и персонаж Жана Рено терпит неудачу на самом простом уровне.

По прибытии в Токио Юбер утверждает, что отправляется в район Синдзюку. На самом деле следующие сцены были сняты в туристическом центре Токио, районе Акихабара, известном обилием там аниме-продукции.

Это второе подряд сотрудничество Бессона, Кравчика и Ёси Оиды после фильма «Такси 2». Их роли также не поменялись: Бессон – сценарист и продюсер обоих проектов, Кравчик – их режиссер, а Оида исполняет роль главного антагониста.

Юбер Фиорентини - французский полицейский, исполняя последнюю волю когда-то им любимой японской девушки, вынужден отправиться в далекую Японию, где ему приходится встретиться со старым другом и дочерью, о существовании которой он даже не подозревал. А так же получить наследство в 200 млн. долларов, и познакомиться с японской якудзой, охотящейся за заманчивой суммой...

8.2 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 4 сентября 2002
Премьера онлайн 19 февраля 2003
Премьера в мире 31 октября 2001
Возраст 16+
Режиссер
Жерар Кравчик
В ролях
Жан Рено
Жан Рено
Риоко Хиросуе
Кароль Буке
Кароль Буке
Мишель Мюллер
Все актеры и съемочная группа
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Васаби

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 22:26
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
disturatro 23 февраля 2023, 17:13
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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52 голоса
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