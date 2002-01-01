У Джины есть всё, что нужно для счастья: престижные бизнес-курсы, завидная работа и классный парень, одобренный ее строгими родителями. Увы, в тайне от всех юная красавица мечтает, чтобы ее жизнь была похожа на сказку, которую она видит в фильмах легендарной индийской «фабрики грез» Болливуд.



Но внезапное знакомство с очаровательным Джеем убеждает ее в том, что в реальности любовь может быть столь же головокружительной и страстной, как песни в ее любимых мелодрамах. Теперь ради своего романа Джине придется прибегнуть к невероятным уловкам и даже решиться на отчаянный побег, ведь вдобавок ко всему вскоре выяснится, что Джей, подделывающий модную одежду — заклятый конкурент горячих братьев Джины!