Королева Болливуда

Королева Болливуда

Bollywood Queen 18+
О фильме

У Джины есть всё, что нужно для счастья: престижные бизнес-курсы, завидная работа и классный парень, одобренный ее строгими родителями. Увы, в тайне от всех юная красавица мечтает, чтобы ее жизнь была похожа на сказку, которую она видит в фильмах легендарной индийской «фабрики грез» Болливуд.

Но внезапное знакомство с очаровательным Джеем убеждает ее в том, что в реальности любовь может быть столь же головокружительной и страстной, как песни в ее любимых мелодрамах. Теперь ради своего романа Джине придется прибегнуть к невероятным уловкам и даже решиться на отчаянный побег, ведь вдобавок ко всему вскоре выяснится, что Джей, подделывающий модную одежду — заклятый конкурент горячих братьев Джины!

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 1 января 2002
Дата выхода
11 декабря 2002 Россия 12+
11 декабря 2002 Казахстан
1 января 2002 США
11 декабря 2002 Украина
Сборы в мире $48 830
Производство Spice Factory, Stretch Limo Productions
Другие названия
Bollywood Queen, I agapi grafetai st' asteria, Rainha de Bollywood, Королева Болливуда, Кралицата на Боливуд
Режиссер
Джереми Вудинг
В ролях
Прия Калидас
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Рэй Пантаки
Рэй Пантаки
Киаран МакМенамин
Киаран МакМенамин
Кэт Бхатена
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.6
14 голосов
4.7 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
