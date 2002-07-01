Хэллоуин: Воскрешение, 2002

Шестеро студентов выиграли конкурс и отправились в дом Майкла Майерса, чтобы провести там ночь на Хэллоуин. С помощью мини-камер происходящее транслируется в реальном времени в сети Интернет. Одна из участниц объявляет своему знакомому по компьютерному общению парню, что именно там он сможет увидеть ее впервые. И он действительно увидел ее, а также весь ужас, происходящий с участниками шоу...