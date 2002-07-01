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Хэллоуин: Воскрешение Хэллоуин: Воскрешение
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Halloween: Resurrection

Хэллоуин: Воскрешение, 2002

2002 / США
4.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шестеро студентов выигрывают кастинг и становятся участниками экстремального реалити-шоу: под прицелом телекамер им предстоит провести ночь в легендарном доме Майкла Майерса - известного маньяка-убийцы. Ребята уверены, что это принесет им деньги и славу, но они еще не в курсе, что Майкл Майерс не мертв, а спешит к себе домой. Смогут ли молодые люди выбраться живыми из самого опасного места на свете?

  • Джейми Ли Кертис получила три миллиона долларов за свою короткую роль. Она согласилась на участие только при условии, что персонаж Лори Строуд больше никогда не появится во франшизе. 
  • Первоначальное название фильма - “Хэллоуин: Возвращение домой”.
  • Многие члены съемочной группы рассказывали, что режиссер Джо Чаппелль с самого начала заявил им, что ему не нравятся фильмы о Майкле Майерсе, и что он согласился на этот проект только потому, что заключил контракт с “Miramax” на три картины. Два его следующих фильма действительно были релизами “Miramax”. 
  • Сцена убийства героини Тайры Бэнкс была вырезана из финальной версии картины.
  • У фильма есть три альтернативные концовки.
  • Это единственный фильм франшизы, где у Майкла Майерса и доктора Сэма Лумиса нет общих сцен.

Шестеро студентов выиграли конкурс и отправились в дом Майкла Майерса, чтобы провести там ночь на Хэллоуин. С помощью мини-камер происходящее транслируется в реальном времени в сети Интернет. Одна из участниц объявляет своему знакомому по компьютерному общению парню, что именно там он сможет увидеть ее впервые. И он действительно увидел ее, а также весь ужас, происходящий с участниками шоу...

4.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 11 июля 2002
Премьера онлайн 7 октября 2019
Премьера в мире 1 июля 2002
Возраст 16+
Режиссер
Рик Розенталь
В ролях
Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкс
Брэд Лори
Баста Раймс
Бьянка Кайлич
Шон Патрик Томас
Шон Патрик Томас
Все актеры и съемочная группа
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Хэллоуин: Воскрешение
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саундтрек фильма Хэллоуин: Воскрешение
Кадры из фильма Все кадры
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