Босс-молокосос 2, 2021

Братья Тим и Тед возвращаются в продолжении семейной анимационной комедии о младенце-интеллектуале, шпионе из секретной небесной корпорации. Вторая часть франшизы снова рассказывает о боссах в пеленках, которые внедряются в обычные семьи.

В первой части истории в дом мальчика Тима прибывает одетый в костюм младенец. Мать и отец в восторге от нового сына, но старший ребенок сразу же начинает ревновать своих родителей к непростому братишке. Между братьями мгновенно зарождается соперничество, которое уходит на второй план, когда Тим обнаруживает, что новорожденный на самом деле шпион на секретной миссии. Теперь братья объединяются, чтобы остановить злой заговор и спасти Землю.

В фильме «Босс-молокосос 2» Тим и его младший брат Тед стали взрослыми и постепенно отдалились друг от друга. Тим теперь живет спокойной жизнью со своей женой Кэрол в маленьком пригороде. У них есть очень умная семилетняя дочь Табита и новорожденная Тина. Их старшая дочь – лучшая в своем классе в престижном центре продвинутого детства, она боготворит своего дядю и хочет стать похожей на него, но ее отец беспокоится, что она слишком много работает и упускает нормальное детство. Тед же стал генеральным директором одного фонда.

Когда становится известно, что малышка Тина – сверхсекретный агент, чья миссия – раскрыть темные секреты школы Табиты и ее таинственного основателя доктора Армстронга, братьям Темплтонам необходимо снова стать одной командой. Ведь новый босс-молокосос решительно настроен объединить братьев ради общего дела.