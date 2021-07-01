Босс-молокосос 2, 2021

Братья Тим и Тед возвращаются в продолжении семейной анимационной комедии о младенце-интеллектуале, шпионе из секретной небесной корпорации. Вторая часть франшизы снова рассказывает о боссах в пеленках, которые внедряются в обычные семьи.
В первой части истории в дом мальчика Тима прибывает одетый в костюм младенец. Мать и отец в восторге от нового сына, но старший ребенок сразу же начинает ревновать своих родителей к непростому братишке. Между братьями мгновенно зарождается соперничество, которое уходит на второй план, когда Тим обнаруживает, что новорожденный на самом деле шпион на секретной миссии. Теперь братья объединяются, чтобы остановить злой заговор и спасти Землю.
В фильме «Босс-молокосос 2» Тим и его младший брат Тед стали взрослыми и постепенно отдалились друг от друга. Тим теперь живет спокойной жизнью со своей женой Кэрол в маленьком пригороде. У них есть очень умная семилетняя дочь Табита и новорожденная Тина. Их старшая дочь – лучшая в своем классе в престижном центре продвинутого детства, она боготворит своего дядю и хочет стать похожей на него, но ее отец беспокоится, что она слишком много работает и упускает нормальное детство. Тед же стал генеральным директором одного фонда.
Когда становится известно, что малышка Тина – сверхсекретный агент, чья миссия – раскрыть темные секреты школы Табиты и ее таинственного основателя доктора Армстронга, братьям Темплтонам необходимо снова стать одной командой. Ведь новый босс-молокосос решительно настроен объединить братьев ради общего дела.
«Босс-молокосос 2» является сиквелом фильма 2017 года «Босс-молокосос». История основана на одноименной иллюстрированной книге американской писательницы Марлы Фрэйзи.
Во время пандемии COVID-19 часть производства велась удаленно.
«Босс-молокосос 2» является седьмым фильмом компании DreamWorks Animation, ставшим франшизой после «Шрека», «Мадагаскара», «Кунг-фу Панды», «Как приручить дракона», «Троллей» и «Семейки Крудс».
Режиссером и первой, и второй части картины стал Том МакГрат. Он известен тем, что также является одним из режиссеров франшизы «Мадагаскар».
Первая часть франшизы имела огромный успех в 2017 году. В мировом прокате фильм собрал впечатляющие 528 миллионов долларов. Именно поэтому создатели «Босса-молокососа» сразу же взялись за разработку сценария продолжения картины.
Успех первого фильма также привел к появлению дополнительного телесериала, созданного для стримингового сервиса Netflix, под названием «Босс-молокосос: Снова в деле». Сериал дебютировал в 2018 году и на 2020 год имеет три сезона.
Также существует короткометражный фильм под названием «Босс-молокосос: Лови карапуза».
Оригинальное название второй картины переводится как «Босс-молокосос: Семейный бизнес».
Роли озвучили такие актеры, как Алек Болдуин («Римские приключения», «Перл-Харбор»), Джеймс Марсден («Зачарованная», «27 свадеб»), Эми Седарис («Мандалорец»), Лиза Кудроу («Друзья»), Ева Лонгория («Отчаянные домохозяйки») и другие.
Ханс Циммер и Стив Маццаро, ранее написавшие музыку к первому фильму, также поработали над сиквелом.
Братья Тим и Тед давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. 7-летняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp.
Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг выращивает целую армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.