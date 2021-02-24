Поступь хаоса, 2021

По книге главные герои были подростками, поэтому создатели хотели, чтобы актеры выглядели как можно моложе своих лет.

Для этой роли Тому Холланду было необходимо отрастить как можно больше волос на лице. Однако более чем за месяц у актера появилась только козлиная бородка.

В начале съемок, когда снимали сцену драки, каскадер ударил по лицу Тома Холланда и актер сломал нос.

В последний день съемок Холланд потерял сознание во время исполнения сцены под водой.

Во время съемочного процесса Тому Холланду вырвали зубы мудрости, и он четыре дня был прикован к постели.

Фильм основан на первой книге трилогии «Поступь хаоса», которая является лауреатом премии Guardian Children's Fiction Prize.

Основной съемочный процесс проходил в Монреале с 7 августа по 8 ноября 2017 года. Также были повторные съемки с 17 апреля по 6 мая 2019 года в Атланте.

В апреле 2019 года понадобились масштабные пересъемки картины, что обошлось съемочной группе в 15 миллионов долларов. Режиссер Феде Альварес работал с Дагом Лайманом над пересъемками.

Дэйзи Ридли носила в фильме искусственный светлый парик для своего персонажа Виолы.

Режиссер Роберт Земекис в какой-то момент вел переговоры о постановке фильма.

Дэйзи Ридли и Мадс Миккельсен оба работали над франшизой «Звездные войны». Ридли снялась в серии сиквелов, а Миккельсен – в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

Мадс Миккельсен и Том Холланд оба снимались в фильмах вселенной Marvel. Миккельсен в роли Кецилия в «Докторе Стрэндже», а Том Холланд в роли Человека-паука в картинах «Первый мститель: Противостояние», «Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома».

Рэй Маккиннон и Курт Саттер ранее вместе снимались в сериале «Сыны анархии».

Дэвид Ойелоуо и Демиан Бичир также работали вместе над «Полночным небом».