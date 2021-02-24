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Chaos Walking

Поступь хаоса, 2021

2021 / США
7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Антиутопический триллер о последних выживших с Томом Холландом
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Американской приключенческий триллер от режиссера фильмов «Идентификация Борна» и «Грань будущего» Дага Лаймана, сценаристами которого выступили Патрик Несс и Кристофер Д. Форд. Картина основана на популярной научно-фантастической трилогии «Поступь хаоса».

Действие фильма происходит в мире-антиутопии, в котором нет никаких женщин, а все остальные существа могут слышать, о чем думают другие. В таком потоке фантазий, слов и звуков люди лишены возможности иметь какие-либо секреты. Герои обитают на планете, которую когда-то колонизировали земляне, а их уклад жизни без тайн и людей женского пола начался после войны с враждебными существами, когда поселенцы были подвергнуты специальному опасному вирусу.

В этом недалеком будущем мальчик по имени Тодд Хьюитт (Том Холланд) живет со своими приемными отцами Беном и Киллианом в городке под названием Прентисстаун. Этот город давно превратился в сборище подозрительных и нервных мужчин. Однажды юный мальчик обнаруживает Виолу (Дэйзи Ридли), таинственную девушку, которая терпит крушение. Она неожиданно оказывается на его планете, где узнает, что все женщины словно испарились, а мужчины поражены Шумом – той самой загадочной силой, которая обнажает все мысли. Теперь она единственная девушка в этом новом мире, из-за чего ее жизнь автоматически подвергается риску. Чувствуя угрозу, Виола может надеяться только на помощь своего нового друга. Тодд же, в свою очередь, клянется защищать девушку, однако в процессе их путешествия ему придется открыть невиданные силы внутри себя и выявить мрачные секреты планеты.

 

 

 

По книге главные герои были подростками, поэтому создатели хотели, чтобы актеры выглядели как можно моложе своих лет.

Для этой роли Тому Холланду было необходимо отрастить как можно больше волос на лице. Однако более чем за месяц у актера появилась только козлиная бородка.

В начале съемок, когда снимали сцену драки, каскадер ударил по лицу Тома Холланда и актер сломал нос.

В последний день съемок Холланд потерял сознание во время исполнения сцены под водой.

Во время съемочного процесса Тому Холланду вырвали зубы мудрости, и он четыре дня был прикован к постели.

Фильм основан на первой книге трилогии «Поступь хаоса», которая является лауреатом премии Guardian Children's Fiction Prize.

Основной съемочный процесс проходил в Монреале с 7 августа по 8 ноября 2017 года. Также были повторные съемки с 17 апреля по 6 мая 2019 года в Атланте.

В апреле 2019 года понадобились масштабные пересъемки картины, что обошлось съемочной группе в 15 миллионов долларов. Режиссер Феде Альварес работал с Дагом Лайманом над пересъемками.

Дэйзи Ридли носила в фильме искусственный светлый парик для своего персонажа Виолы.

Режиссер Роберт Земекис в какой-то момент вел переговоры о постановке фильма.

Дэйзи Ридли и Мадс Миккельсен оба работали над франшизой «Звездные войны». Ридли снялась в серии сиквелов, а Миккельсен – в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

Мадс Миккельсен и Том Холланд оба снимались в фильмах вселенной Marvel. Миккельсен в роли Кецилия в «Докторе Стрэндже», а Том Холланд в роли Человека-паука в картинах «Первый мститель: Противостояние», «Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома».

Рэй Маккиннон и Курт Саттер ранее вместе снимались в сериале «Сыны анархии».

Дэвид Ойелоуо и Демиан Бичир также работали вместе над «Полночным небом».

Юноша Тодд Хьюитт живёт с приёмными родителями Беном и Киллианом (мужчинами, женщин выкосил неизвестный микроб) в Прентисстауне, городке в Новом мире, на планете, колонизированной землянами. В Прентисстауне каждый человек слышит мысли других через, так называемый, Шум, поток образов, слов и звуков, не оставляющий жителям никаких личных секретов. Тодд обнаруживает, что есть место абсолютной тишины и есть даже люди, способные эту тишину генерировать, а тайна, окутавшая город, требует того, чтобы сбежать из этого тоталитарного мира и сражаться за истину.

7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 25 марта 2021
Премьера онлайн 2 апреля 2021
Премьера в мире 24 февраля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Даг Лайман
Даг Лайман
В ролях
Том Холланд
Том Холланд
Дэйзи Ридли
Дэйзи Ридли
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Демиан Бичир
Демиан Бичир
Ник Джонас
Ник Джонас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поступь хаоса 15 постеров
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Поступь хаоса смотреть онлайн

Поступь хаоса
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«Поступь хаоса» – экранизация одноименной серии романов для подростков Патрика Несса. Ее главный герой Тодд Хьюитт живет на колонизированной людьми планете под недвусмысленным названием Новый Свет среди одних только мужчин, будучи уверенным, что всех женщин много лет назад убили местные жители – спеклы. После высадки в новом месте все жители крошечного Прентисстауна были вынуждены столкнуться с неприятным явлением – Шумом. Эта разноцветная пелена, как бы…
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Сергей Шигаев 27 марта 2021, 23:56
Очень не хороший фильм, ужас такое смотреть,время тратить
ramil-khusainov-84 29 марта 2021, 21:18
На троечку
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22 голоса
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