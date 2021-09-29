«Титан»: Рецензия Киноафиши

Лауреат «Золотой пальмовой ветви» последнего Каннского кинофестиваля дошел до российского проката. Это всего лишь вторая работа французской режиссерки Жюлии Дюкурно, а она уже покорила сердца жюри на Лазурном берегу. Рассказываем, что у нее получилось на этот раз.

В детстве Алексия попала в ужасную аварию, по итогам которой ей поставили титановую пластину. Будучи взрослой, она работает стриптизершей, сближается с машинами и абсолютно не общается с людьми. Последние вызывают у нее только злость и даже желание убивать. Почувствует ли она себя человеком когда-нибудь?

Уверенной и дерзкой походкой Алексия пробирается через толпу мужчин с глазами, полными похоти. Она не видит их, даже не замечает, а они вовсю провожают ее взглядом. На этом стриптиз-шоу запрещено трогать танцовщиц, приватные – слишком редкое явление. Алексия готова извиваться под музыку только с теми, кому она может довериться. Её тело готово отдаться только одной машине с огненными рисунками на капоте. Ей кажется, что она сама горит, когда ложится на с виду холодный металл. Они только снаружи такие жесткие, а внутри – тепло, настоящие чувства.

Титан

На показах в Каннах, по слухам или фантазиям журналистов, во время просмотра люди падали в обморок. Из зала они выходили возбуждённые и ошалевшие. Последними эпитетами как раз можно описать главную героиню и все её хаотичные действия. Иногда даже покажется, что экстрим и беспредел – это её новые имя и фамилия. Просто она всего лишь человек, лишившийся возможности любить ещё с детства.

Титановая пластина в голове делает из неё какое-то существо, непонятное людям. По этой причине ей легче общаться с машинами, поэтому всю ласку она отдает условно «железкам». Полностью раскрывается перед ними и разрешает заглянуть внутрь её души. А секс с автомобилем позволяет чувствовать и наконец почувствовать жизнь.

Социопатичная жизнь Алексии вселяет ужас, особенно, когда она легко может убить спицей человека. Да не только этим орудием, если уже адреналин пошел по венам, то её просто не остановить. Человеческая жизнь – это ничто, так давно решило общество. Люди всего лишь роботы, и, пожалуйста, без эмпатии.

Несмотря на такое отчуждение от мира, у Жюлии Дюкурно очень сексуальное видение. Капризы с текстовой составляющей фильма делают историю немного даже немой, где надо только касаться кончиками пальцев и чувствовать. Так у неё драка начинается с танцами, а потом превращается в рукопашную беседу по душам. Хлопать дверьми тоже надо напоследок, но все равно Алексия, но уже Эдриан (мы не можем подробно рассказывать, ибо спойлеры) вернётся к своему «отцу» и нежно обнимет.

Титан

Безумие, страх, нечеловечность и настоящий драйв – Жюлия Дюкурно в этот раз берёт за основу фантастическую фабулу, двигая реализм немножко назад. В её дебютной картине «Сырое» её героиня тоже проходила своеобразное путешествие в надежде найти хотя бы частицы собственной души. Каннибализм стал её смыслом жизни. Алексия же больше романтичная особа, хотя её такой невозможно назвать в первой половине фильма. Она настолько слилась с машинами, что прекратила себя сопоставлять с человечеством. Отсюда и появляется фантастика, бредовость и, возможно, для некоторых настоящий трэш. Алексия беременеет от машины и больше не знает, как ей жить.

Все путешествие героини происходит как будто во сне, но нет, это только зрителям так покажется. Для Алексии все реально, да и для Дюкурно тоже. В её мире можно чувствовать связь с машинами, быть женщиной и мужчиной одновременно (андрогинность – это про неё) и решать судьбы чужих жизней. Только любви нет или все-таки есть?

Титан

Собирающемуся в кинотеатр зрителю следует оставить все свои думы и дурные мысли за пределами зала, где будут показывать «Титана». Вторая всего лишь картина Жюлии Дюкурно – это словно парцелляция в самой сложной поэме, где уголки страниц давно почернели. Аудитории стоит ничего не ожидать и идти туда с пустой головой, чтобы соединиться с мысленным потоком самой Алексии. Страшно не будет, но станет, когда фильм закончится.

«Титан» понравится всем любителям фестивального кино, но если вы просто поклонник французских фильмов, то лучше сходить на что-то другое. Фанаты Жюлии Дюкурно также останутся в эйфории под конец сеанса, поэтому пора отмечать дату релиза в России красной ручкой в календаре.