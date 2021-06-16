«Лука»: Рецензия Киноафиши

Еще пять лет назад выпуск сиквелов своих популярных анимационных картин позволил Pixar заработать кучу денег. Тогда мы следили за приключениями рыбки Дори, чуть погодя смотрели, как семейка Парр снова спасает мир, и наконец наблюдали за возвращением Шерифа Вуди и Базза Лайтера в четвертой части «Истории игрушек». Да, между этими уже известными нам героями мелькали поистине впечатляющие проекты («Головоломка», «Тайна Коко»), однако именно с 2020 года студия решила сосредоточиться на оригинальном контенте. Так появились «Вперед» и «Душа», и совсем скоро из морского дна выплыл Лука, чтобы со своим другом Альберто под палящим солнцем исследовать итальянский приморский городок.

Необычные создания, известные в округе как морские чудовища, волшебным образом принимают человеческий облик, стоит им только выйти на сушу. 13-летний Лука мечтает повидать мир за пределами своего дома, где ему приходится пасти рыб, как овец, и слушать рассказы мамы о том, как опасен человеческий вид. После встречи с Альберто перед героем открываются новые двери: бесстрашный новый приятель вынуждает парня ступить на землю, уверяя, что за пределами воды все намного лучше. Так начинается чарующее лето двух друзей. Поедание пасты, мечта о катаниях на мотороллерах Vespa, ныряние с крутых скал в бирюзовую воду и знакомство с жителями очаровательного города где-то в Лигурии. Все бы ничего, только вот, следуя за своим любопытством, героям то и дело нужно скрывать свою тайную личность от горожан, которые считают морских обитателей настоящими чудовищами.

Лука

Еще до выхода анимационного фильма люди по всему миру начали искать в этом проекте отсылки к другой картине, действие которой происходит также где-то на севере Италии. Речь идет о «Зови меня своим именем», одним из самых знаковых ЛГБТК-фильмов за последние десять лет. Фанаты тщательно начали проводить параллели в сюжетах, а также не смогли не обратить внимание, что имя главного героя совпадает с именем режиссера ленты 2017 года Луки Гуаданьино. Эти мелкие, едва заметные детали действительно бросаются в глаза, однако, как это обычно бывает с Pixar, все может быть чуть глубже, чем представляется на первый взгляд. Морские чудовища, которых боятся обычные люди и которые в конечном итоге мало чем отличаются от большинства, и в самом деле напоминают представителей ЛГБТК-сообщества. Однако на их место можно поставить любого человека, который по какой-либо причине оказывается стигматизированным обществом, или того, кто почему-то не может просто быть собой. Наряду с ними несложно представить и обычного подростка, который порой в определенном возрасте начинает чувствовать себя странно в собственном теле. И даже вполне себе обыкновенного взрослого, может, даже белого и гетеросексуального, но вынужденного носить определенную маску и хранить какую-либо тайну, из-за которой окружающие могут его пристыдить. Для иллюстрации непохожести одних на других создатели мультфильма как нельзя лучше придумали идею с морскими существами. Под водой, скрытой от человеческих глаз, раскрывается их истинная сущность, но стоит им выйти к людям, они такие же, как и остальные. Чешуя и жабры становятся метафорой «другого», с которым общественность в тот или иной период борется на протяжении всей истории. В этом и есть гениальность Pixar: с помощью визуально красивой картинки и фэнтезийных героев создатели фильма демонстрируют инклюзивность нашего мира, в котором каждому есть место под солнцем.

Лука

Впрочем, соответствие современной повестке и тончайший диалог с эпохой – не единственное достоинство очередного детища одной из ведущих анимационных студией. «Лука» – это также история о взрослении, знакомая, вероятно, каждому. Время, когда весь мир кажется тебе открытой книгой, а звезды на небе действительно напоминают анчоусов. Время, когда храбрость и жажда жизни преобладают над осторожностью и здравомыслием. Время, когда ты можешь встретить друга, который впоследствии помогает тебе попрощаться с детством.

Мы уже были свидетелями того, как Pixar смело выходил за пределы американской жизни и исследовал другие берега: «Храбрая сердцем» состоит из шотландских мотивов, действие «Рататуя» происходит на улицах Парижа, а «Тайна Коко» и вовсе сосредоточена на особенностях мексиканской культуры. На этот раз история разворачивается на фоне красочной итальянской местности, где каждый штрих и каждую улочку обволакивает дух страны или скорее даже отдельно взятого региона – Лигурии. Итальянские маркеры в виде культовой Vespa, десятка видов пасты, джелато и манерной речи жителей позволяют окунуться в атмосферу средиземноморского побережья, словно нет никакой пандемии, и ты вместе с героями блуждаешь в жару возле пряничных домов.

Возможно, «Лука» не станет очередным шедевром студии и останется в тени той же недавней «Души», о которой все еще идут разговоры. Да и нужно ли каждому проекту компании заставлять своих зрителей реветь в три ручья? В мире, где все еще недостаточно доброты и сочувствия, подобные работы заслуживают особого внимания. Пусть мультфильм итальянского режиссера Энрико Касаросы и вправду кажется менее масштабным и революционным, чем громкие премьеры Pixar, это никак не умаляет его долю обаяния и волшебства, которыми он щедро делится как с детьми, так и со взрослыми.