«9 причин, чтобы жить»: Рецензия Киноафиши

Когда поведение Томаса (Виктор Бельмондо) окончательно выходит за рамки всяких приличий, его отец доктор Рейнхард (Жерар Ланвен) вынужден поставить сыну ультиматум: либо он помогает ему с одним из пациентов, либо выметается из его дома и забывает отцовский номер телефона. Парень ожидаемо предпочитает первый вариант, и этот выбор приводит его к знакомству, а позже и к дружбе с 12-летним Маркусом (дебют Йоанна Элунду) – тяжелобольным мальчиком, который за свою пока еще короткую жизнь не видел почти ничего, кроме стен детского хосписа и небольшой квартирки, где он живет с мамой. Парнишка совсем потерял надежду на выздоровление, и потому Томас надеется вернуть ее, выполнив все заветные желания мальчика.

Первая ассоциация, возникающая уже на уровне чтения синопсиса «9 причин, чтобы жить», – это, конечно, «1+1», причем сюжет оказывается не единственным, что роднит эти два фильма, но об этом чуть позже. Вообще же, эта драма – французский брат-близнец немецкого фильма «Это чертово сердце», который, в свою очередь, основан на реальной истории писателя Ларса Аменда и его подопечного, а позже и друга Даниэля Майера. Именно близнец, а не ремейк: события «9 причин, чтобы жить» едва ли не один в один следуют сценарию оригинала из Германии. Закономерно возникает недоумение: зачем вообще понадобилось снимать, казалось бы, идентичное кино, изменив лишь локацию и язык?

9 причин, чтобы жить

Тем не менее «9 причин, чтобы жить» получился другим. Словно режиссер Кристоф Барратье (к слову, подаривший миру «Хористов») захотел убавить драматизм, без которого такого рода истории обычно не рассказываются, и снять современную сказку, где серьезные заболевания как бы вторичны, как, впрочем, и семейные конфликты, и детские травмы, – стать счастливым ничто из этого помешать как бы не может. Вышло приторно, но по-хорошему дурашливо: Виктор Бельмондо и Йоанн Элунду одинаково хорошо исполняют свои скорее комедийные, чем драматические роли.

За скобками Барратье оставляет почти всю суровую реальность: конфликты Маркуса с уставшей бороться с ним за его же здоровье матерью, отчужденность в отношениях Томаса со своим отцом и ее причины, а также больничные палаты, в которых мальчик вынужден проводить свою жизнь. С одной стороны, такое упрощение делает и без того простой сценарий совсем уж предсказуемым, а с другой, прелесть фильма как раз и состоит в этой предсказуемости: это не прорыв в кино, но «9 причин, чтобы жить» и не стремится быть таковым – Барратье словно хочет дать своему зрителю возможность на полтора часа забыть обо всем плохом и смотреть только на все хорошее. Такая ложь во спасение, если хотите.

9 причин, чтобы жить

При просмотре сложно отделаться от ощущения, что режиссер «9 причин, чтобы жить» черпал вдохновение в уже ставшем классикой «1+1». В первую очередь, конечно, из-за сюжета и героев: бездельник из корыстных побуждений вынужден присматривать за тяжелобольным, хотя в жизни не брал на себя никакой ответственности, уж тем более за другого человека. И делает он это с удивительной непосредственностью. У героев Барратье гораздо больше общего с Дриссом и Филиппом, чем с их немецкими прародителями: Томас – беспечный балагур, а Маркус – разочаровавшийся в жизни ввиду своей болезни мальчишка; Томас даже шутя назовет его стариком из-за этого его уныния. Но дело тут еще и в саундтреке: музыка Филиппа Ромби с первых аккордов напоминает так полюбившиеся мелодии Людовико Эйнауди, поэтому каждый меланхоличный аккорд пианино невольно заставляет возвращаться мыслями к ленте Оливье Накаша.

«9 причин, чтобы жить» – порой чрезмерно сентиментальная, но оттого не менее трогательная сказка, предназначенная для любителей почти абсолютно счастливых финалов. Все в ней довольно предсказуемо, но порой такое знакомое и уютное кино – это как раз то, что нужно.