«9 причин, чтобы жить»: Рецензия Киноафиши
Сентиментальная история о необычной дружбе.
Когда поведение Томаса (Виктор Бельмондо) окончательно выходит за рамки всяких приличий, его отец доктор Рейнхард (Жерар Ланвен) вынужден поставить сыну ультиматум: либо он помогает ему с одним из пациентов, либо выметается из его дома и забывает отцовский номер телефона. Парень ожидаемо предпочитает первый вариант, и этот выбор приводит его к знакомству, а позже и к дружбе с 12-летним Маркусом (дебют Йоанна Элунду) – тяжелобольным мальчиком, который за свою пока еще короткую жизнь не видел почти ничего, кроме стен детского хосписа и небольшой квартирки, где он живет с мамой. Парнишка совсем потерял надежду на выздоровление, и потому Томас надеется вернуть ее, выполнив все заветные желания мальчика.
Первая ассоциация, возникающая уже на уровне чтения синопсиса «9 причин, чтобы жить», – это, конечно, «1+1», причем сюжет оказывается не единственным, что роднит эти два фильма, но об этом чуть позже. Вообще же, эта драма – французский брат-близнец немецкого фильма «Это чертово сердце», который, в свою очередь, основан на реальной истории писателя Ларса Аменда и его подопечного, а позже и друга Даниэля Майера. Именно близнец, а не ремейк: события «9 причин, чтобы жить» едва ли не один в один следуют сценарию оригинала из Германии. Закономерно возникает недоумение: зачем вообще понадобилось снимать, казалось бы, идентичное кино, изменив лишь локацию и язык?
Тем не менее «9 причин, чтобы жить» получился другим. Словно режиссер Кристоф Барратье (к слову, подаривший миру «Хористов») захотел убавить драматизм, без которого такого рода истории обычно не рассказываются, и снять современную сказку, где серьезные заболевания как бы вторичны, как, впрочем, и семейные конфликты, и детские травмы, – стать счастливым ничто из этого помешать как бы не может. Вышло приторно, но по-хорошему дурашливо: Виктор Бельмондо и Йоанн Элунду одинаково хорошо исполняют свои скорее комедийные, чем драматические роли.
За скобками Барратье оставляет почти всю суровую реальность: конфликты Маркуса с уставшей бороться с ним за его же здоровье матерью, отчужденность в отношениях Томаса со своим отцом и ее причины, а также больничные палаты, в которых мальчик вынужден проводить свою жизнь. С одной стороны, такое упрощение делает и без того простой сценарий совсем уж предсказуемым, а с другой, прелесть фильма как раз и состоит в этой предсказуемости: это не прорыв в кино, но «9 причин, чтобы жить» и не стремится быть таковым – Барратье словно хочет дать своему зрителю возможность на полтора часа забыть обо всем плохом и смотреть только на все хорошее. Такая ложь во спасение, если хотите.
При просмотре сложно отделаться от ощущения, что режиссер «9 причин, чтобы жить» черпал вдохновение в уже ставшем классикой «1+1». В первую очередь, конечно, из-за сюжета и героев: бездельник из корыстных побуждений вынужден присматривать за тяжелобольным, хотя в жизни не брал на себя никакой ответственности, уж тем более за другого человека. И делает он это с удивительной непосредственностью. У героев Барратье гораздо больше общего с Дриссом и Филиппом, чем с их немецкими прародителями: Томас – беспечный балагур, а Маркус – разочаровавшийся в жизни ввиду своей болезни мальчишка; Томас даже шутя назовет его стариком из-за этого его уныния. Но дело тут еще и в саундтреке: музыка Филиппа Ромби с первых аккордов напоминает так полюбившиеся мелодии Людовико Эйнауди, поэтому каждый меланхоличный аккорд пианино невольно заставляет возвращаться мыслями к ленте Оливье Накаша.
«9 причин, чтобы жить» – порой чрезмерно сентиментальная, но оттого не менее трогательная сказка, предназначенная для любителей почти абсолютно счастливых финалов. Все в ней довольно предсказуемо, но порой такое знакомое и уютное кино – это как раз то, что нужно.