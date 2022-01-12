«King’s man: Начало»: Рецензия Киноафиши

Режиссер Мэттью Вон сделал имя на собственном чувстве юмора, которое он умеет визуализировать. Это нечто вызывающее, неудобное и почему-то обязательно с боевыми элементами. Его «Пипец» разделил аудиторию на тех, кто неистово ржал, и тех, кто даже не смог на это смотреть. Поэтому, когда он взялся за Kingsman, уже вроде как было понятно, чего ждать, но все же было страшно любопытно взглянуть, в какой фарс этот возмутитель спокойствия втянет нежно всеми любимого пушисто-шоколадного англичанина Колина Ферта. В итоге оказалось, что у Ферта отменное чувство юмора, а в Англии есть еще Тэрон Эджертон. Так появилась новая супершпионская франшиза со своей армией поклонников и планами на будущее. И приквел выглядел уже чем-то довольно логичным. Ведь у любой истории есть начало. Да и у Вона, как оказалось, есть иные амбиции, кроме как веселить публику. Как он сказал в интервью, он хотел снять масштабное историческое батальное полотно (и сделал это – спойлер). А бренд Kingsman просто проложил ему дорогу к деньгам продюсеров. Поэтому получите-распишитесь, «King’s Man: Начало» – фильм о том, как возникло первое независимое разведывательное агентство.

Герцог Оксфордский с женой и маленьким сыном приезжает в военный лагерь навестить своего друга лорда Китченера. И оказывается в центре перестрелки, где получает пулю в ногу, теряет жену и дает клятву никогда не допускать больше кровопролитий и не брать оружие в руки. Маленький трагический эпизод оказывает влияние на жизнь не только старшего Оксфорда, но и младшего. Мир на пороге Первой мировой, подросший Конрад рвется в реальный бой и откровенно не уважает отца за его политику невмешательства. Оксфорду приходится раскрыть свои карты: вот уже сколько-то лет он вместе со своими верными друзьями-помощниками, африканским воителем Шолой и гувернанткой Полли, ведет подпольную войну. Его агентурная сеть по всему миру следит за тем, чтобы какая-то другая подпольная организация не привела Европу к кровопролитию. И раз сын теперь в курсе, значит, и ему найдется место в том, что скоро будет называться Kingsman.

Ключевое отличие «King’s Man: Начало» от предыдущих двух картин – серьезный, порой даже трагичный тон, который должен был показать, как Вон умеет снимать драмы. Но вместо этого заставляет недоумевать просто потому, что ожидания от фильма со словом Kingsman совершенно иные. Так что да, налицо тот самый эффект обманутого ожидания. Но в плохую или хорошую сторону, это вообще непонятно до самого финала. Потому что, с одной стороны, когда мы идем в кино легко и весело провести время, конечно, ужасы и абсурд войны кажутся лишним элементом. С другой стороны, на фоне этих безупречно сыгранных драматических эпизодов, фирменные шутки Вона смотрятся еще более вышибающими из кресла. Это контраст, возведенный в крайне высокую степень. И на этом контрасте правит бал потомственный английский аристократ Рэйф Файнс.

King’s man: Начало

Понятно, что таков актерский труд – надо играть то, что дают. Но все равно непонятно, как Файнс не раскололся во время пляски смерти с героем Риса Иванса и прелюдии к ней. С Ивансом можно предположить, что он прятал свой смех за объемным гримом, ведь он играл очень карикатурного Григория Распутина: и вот тут простите все, кто любит смотреть в кино «человеческие истории» – никакого «человека» за этой роскошной шевелюрой вы не увидите. Чистый фарс! Но больше всех в отрыв уходит Том Холландер, которому досталась задача в трех разных стилистиках сыграть трех мировых лидеров: немецкого, русского и английского.

Вообще, в плане актерского состава, «King’s Man: Начало» тянет на бондиану и поттериану в одном лице. В смысле, очень много крутых британских актеров, которые отлично существуют в предложенном им довольно утрированном мире. Но все же важно, что основа этого мира реальная. «King’s Man: Начало», как ни крути и как ни кривись при довольно простых и очевидных проповедях Оксфорда-старшего, – это мощное антимилитаристское высказывание, которое одинаково ужасает и высмеивает саму культуру войны. Мэттью Вон не стал переписывать историю, как это в свое время сделал Квентин Тарантино. Он лишь разукрасил ее яркими красками, чтобы она выглядела максимально абсурдно. И смешал в одном фильме, да что там, в одном сарае, все известные теории и всех известных политических деятелей начала 20 века, которые так или иначе ответственны за события 1914-1918 годов.

Это и фильм о равноправии, конечно. Ведь женщина-гувернантка и африканец-слуга явно не должны быть главными героями. Но являются таковыми хотя бы потому, что без них никакого Kingsman не сложилось бы. Ни потому что одна отменно стреляет, а другой отменно сносит головы своим мачете. Ни потому что создание секретного разведывательного агентства предполагает, что в его составе должны быть люди максимально незаметные. А кто считается с прислугой? Джемма Артертон и Джимон Хонсу создают прекрасный боевой дуэт братьев по идее и оружию. И даже украдут пару сцен у самого герцога. Потому что «King’s Man: Начало» потому и начало, чтобы показать зрителям не просто создание организации, а как вообще внутри нее сложились те или иные традиции. И на военных навыках одного только Оксфорда далеко не уедешь. Если вспомнить тренировки Эггси в начале первой картины, то финальная треть «King’s Man: Начало» станет подробной расшифровкой всего, что было показано в той динамичной нарезке. И, маленькая затравка, именно один из этих якобы второстепенных героев по факту станет прообразом героя Колина Ферта.

King’s man: Начало

Пожалуй, свою комическую грань в этом фильме не раскрыл только Харрис Дикинсон. Тонкий драматический актер с аристократичной внешностью был призван в картину, кажется для того, чтобы приземлить ее. Он убедителен в конфликте отца и сына. Ему идет военная форма. Ему очень легко сочувствовать. Но над ним совершенно невозможно смеяться даже в тех сценах, которые убивают своим юмором. Да и злодейские образы как будто немного заброшены. Даниэль Брюль, который играет афериста Эрика Яна Хануссена, например, решил не участвовать в серии онлайн-интервью к выходу фильма. И понятно почему: о чем там говорить, когда ему уделили минут 5 общего времени? Претензию тут хочется высказать Вону: иногда даже в стиле «чересчур» должна быть мера. Иначе появляются вот такие обидно брошенные герои.

Но в итоге Вон получил то, что хотел. Масштаб и детальность «King’s Man: Начало» заслуживают отдельной строки в рецензии. Роскошное поместье Оксфордов, поле боя, по которому бежит Конрад, русский дворец или европейские улочки – все это не выглядит кукольным, нарисованным или нарочитым. Уж если писать историю, то писать ее так, чтобы в нее поверили. И пусть современные фильмы страдают от условности, как, например, дивный городок со смертельным дайнером из «Золотого кольца». Но фильм, который довольно смело погружен в историю реальную, должен почтительно с ней обходиться. Хотя бы в основах.

«King’s Man: Начало» явно фильм для своих. Но, кажется, таких своих во всем мире довольно много. Иначе бы в новостях сейчас не пестрило сообщение о том, что съемки Kingsman 3 стартуют в ближайшее время.