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Fast & Furious 9

Форсаж 9, 2021

2021 / США
7.5 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Продолжение культовой гоночной франшизы с Вином Дизелем
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вот уже 19 лет проповедующий ценность семьи и друзей Доминик Торетто вынужден еще раз обдумать свои убеждения, когда его брат Джейкоб вновь появляется в его жизни с намерением прикончить Доминика по приказу кибертеррористки Сайфер.

«Форсаж 9» собрал воедино людей, в свое время покинувших франшизу по тем или иным причинам: тут и Джастин Лин, вернувшийся в режиссерское кресло, оставленное им в 2013 году, и Джордана Брюстер, не участвовавшая в предыдущем фильме серии. Есть и новые лица, вроде певицы Cardi B и звезды «Острых козырьков» Финна Коула.

Доминик (Вин Дизель) оставил дороги, машины и ограбления и остепенился. Он живет тихой и мирной жизнью с Летти (Мишель Родригес) и сыном Брайаном, однако помнит о том, что прошлое невозможно перечеркнуть и опасность следует за ним по пятам. В этот раз, чтобы защитить самых близких ему людей, он будет вынужден столкнуться со своим прошлым в лице своего брата Джейкоба (Джон Сина), одного из самых искусных наемников и опытных водителей в мире, чьи навыки в разы превосходят способности членов команды Дома. Не то Джейкоб просто ненавидит брата, не то обижен, потому что всегда был на вторых ролях, но злодейка Сайфер (Шарлиз Терон), стоящая за его спиной, знает, что сказать, чтобы сыграть на его чувствах.

В ноябре 2017 года Тайриз Гибсон сообщил, что не будет сниматься в фильме, если в нем будет участвовать Дуэйн Джонсон, с которым у него не сложились отношения. После отказа Джонсона от участия Тайриз присоединился к проекту.

Джастин Лин, прекративший участвовать в создании фильмов франшизы в 2013 году, вновь вернулся в режиссерское кресло.

Лукас Блэк вновь появляется в роли Шона Босуэлла после своего последнего появления в «Форсаже 7».

Из-за работы над спин-оффом «Форсажа» о Хоббсе и Шоу сценарист Крис Морган был вынужден покинуть проект.

В новом фильме Тедж ездит на машине Acura NSX. Это «трибьют» старым моделям, появлявшимся во франшизе раньше: около гаража Теджа в «Двойном форсаже», а также в «Форсаже 5», когда за рулем этой машины находилась Миа.

Оранжевая Toyota GR Supra A90, с одной стороны, напоминание о Поле Уокере и его персонаже Брайане, водившем эту же машину, но более раннего поколения. С другой, черные декали по бокам автомобиля, за рулем которого сидит Хан, повторяют декали на его машине в «Тройном форсаже».

Так как из-за пандемии коронавируса премьера фильма была сдвинута, первая из частей завершающего франшизу десятого фильма выйдет менее чем через год после «Форсажа 9».

Некоторые считают, что воскрешение Хана случилось только из-за публичного осуждения создателей франшизы со стороны общественности за то, как несправедливо они обошлись с единственным членом актерского состава из Азии. В Сети это недовольство даже сопровождалось тегом #JusticeForHan (Справедливость для Хана).

Долгое время ходили слухи, что Бен Стиллер примет участие в новом фильме франшизы, однако актер опроверг их.

Пока проект находился на стадии разработки, Мишель Родригес заявила, что не будет участвовать в девятой части франшизы, если среди сценаристов не появится женщина. Несмотря на то что пока известно имя только одного сценариста, и он мужчина, Родригес все-таки снялась в «Форсаже 9».

Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек – брат Доминика Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи.

7.5 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 19 мая 2021
Премьера онлайн 18 августа 2021
Премьера в мире 19 мая 2021
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джастин Лин
Джастин Лин
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Лукас Блэк
Лукас Блэк
Тайриз Гибсон
Тайриз Гибсон
Джон Сина
Джон Сина
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
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Форсаж 9 смотреть онлайн

Форсаж 9
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Долгожданное возвращение Доминика Торетто (Вин Дизель) заставило ждать нас больше года. Но девятая глава франшизы «Форсаж» все-таки добралась до больших экранов и увидела свет. Итак, бывший автогонщик и лидер команды, выполняющей разные миссии по всему свету, Доминик ведет тихий образ жизни в сельской глуши. Вместе с Летти (Мишель Родригес) они воспитывают подрастающего сына Брайана и бед не чают — в этой местности даже мобильный телефон не ловит. Но старые приятели…
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Виктор Чубченко 10 февраля 2021, 12:15
Без Пола форсаж уже не тот(. Да и вообще форсаж превратился в боевик
vyacheslav13w 2 апреля 2021, 14:41
Круто нарисовали фильм! Обьяснили бы ещё хоть как-то, почему они все крепче, да и круче во всём терминатора? Ну, типа -все они с другой планеты или обкурились и это глюки.. Или все они Чак Норрис!))
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Роль по наследству: 8 раз, когда младшую версию персонажа играл ребенок актера Дети, которым было подготовлено место в кино.
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6 мая 2022 11:18
Когда и где «Форсаж» покажут по телевизору Киноафиша составила программу показа всех фильмов «Форсаж» в январе - феврале 2022. Мир гоночных машин, ограблений и семейных ценностей возвращается на экраны телевизоров!
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28 января 2022 18:53
Сборы «Человека-паука: Нет пути домой» достигли $751 млн Боевик имеет все шансы стать самым кассовым голливудским фильмом 2021 года.
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