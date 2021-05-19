Форсаж 9, 2021

Вот уже 19 лет проповедующий ценность семьи и друзей Доминик Торетто вынужден еще раз обдумать свои убеждения, когда его брат Джейкоб вновь появляется в его жизни с намерением прикончить Доминика по приказу кибертеррористки Сайфер.
«Форсаж 9» собрал воедино людей, в свое время покинувших франшизу по тем или иным причинам: тут и Джастин Лин, вернувшийся в режиссерское кресло, оставленное им в 2013 году, и Джордана Брюстер, не участвовавшая в предыдущем фильме серии. Есть и новые лица, вроде певицы Cardi B и звезды «Острых козырьков» Финна Коула.
Доминик (Вин Дизель) оставил дороги, машины и ограбления и остепенился. Он живет тихой и мирной жизнью с Летти (Мишель Родригес) и сыном Брайаном, однако помнит о том, что прошлое невозможно перечеркнуть и опасность следует за ним по пятам. В этот раз, чтобы защитить самых близких ему людей, он будет вынужден столкнуться со своим прошлым в лице своего брата Джейкоба (Джон Сина), одного из самых искусных наемников и опытных водителей в мире, чьи навыки в разы превосходят способности членов команды Дома. Не то Джейкоб просто ненавидит брата, не то обижен, потому что всегда был на вторых ролях, но злодейка Сайфер (Шарлиз Терон), стоящая за его спиной, знает, что сказать, чтобы сыграть на его чувствах.
В ноябре 2017 года Тайриз Гибсон сообщил, что не будет сниматься в фильме, если в нем будет участвовать Дуэйн Джонсон, с которым у него не сложились отношения. После отказа Джонсона от участия Тайриз присоединился к проекту.
Джастин Лин, прекративший участвовать в создании фильмов франшизы в 2013 году, вновь вернулся в режиссерское кресло.
Лукас Блэк вновь появляется в роли Шона Босуэлла после своего последнего появления в «Форсаже 7».
Из-за работы над спин-оффом «Форсажа» о Хоббсе и Шоу сценарист Крис Морган был вынужден покинуть проект.
В новом фильме Тедж ездит на машине Acura NSX. Это «трибьют» старым моделям, появлявшимся во франшизе раньше: около гаража Теджа в «Двойном форсаже», а также в «Форсаже 5», когда за рулем этой машины находилась Миа.
Оранжевая Toyota GR Supra A90, с одной стороны, напоминание о Поле Уокере и его персонаже Брайане, водившем эту же машину, но более раннего поколения. С другой, черные декали по бокам автомобиля, за рулем которого сидит Хан, повторяют декали на его машине в «Тройном форсаже».
Так как из-за пандемии коронавируса премьера фильма была сдвинута, первая из частей завершающего франшизу десятого фильма выйдет менее чем через год после «Форсажа 9».
Некоторые считают, что воскрешение Хана случилось только из-за публичного осуждения создателей франшизы со стороны общественности за то, как несправедливо они обошлись с единственным членом актерского состава из Азии. В Сети это недовольство даже сопровождалось тегом #JusticeForHan (Справедливость для Хана).
Долгое время ходили слухи, что Бен Стиллер примет участие в новом фильме франшизы, однако актер опроверг их.
Пока проект находился на стадии разработки, Мишель Родригес заявила, что не будет участвовать в девятой части франшизы, если среди сценаристов не появится женщина. Несмотря на то что пока известно имя только одного сценариста, и он мужчина, Родригес все-таки снялась в «Форсаже 9».
Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек – брат Доминика Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи.