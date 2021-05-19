Форсаж 9, 2021

В ноябре 2017 года Тайриз Гибсон сообщил, что не будет сниматься в фильме, если в нем будет участвовать Дуэйн Джонсон, с которым у него не сложились отношения. После отказа Джонсона от участия Тайриз присоединился к проекту.

Джастин Лин, прекративший участвовать в создании фильмов франшизы в 2013 году, вновь вернулся в режиссерское кресло.

Лукас Блэк вновь появляется в роли Шона Босуэлла после своего последнего появления в «Форсаже 7».

Из-за работы над спин-оффом «Форсажа» о Хоббсе и Шоу сценарист Крис Морган был вынужден покинуть проект.

В новом фильме Тедж ездит на машине Acura NSX. Это «трибьют» старым моделям, появлявшимся во франшизе раньше: около гаража Теджа в «Двойном форсаже», а также в «Форсаже 5», когда за рулем этой машины находилась Миа.

Оранжевая Toyota GR Supra A90, с одной стороны, напоминание о Поле Уокере и его персонаже Брайане, водившем эту же машину, но более раннего поколения. С другой, черные декали по бокам автомобиля, за рулем которого сидит Хан, повторяют декали на его машине в «Тройном форсаже».

Так как из-за пандемии коронавируса премьера фильма была сдвинута, первая из частей завершающего франшизу десятого фильма выйдет менее чем через год после «Форсажа 9».

Некоторые считают, что воскрешение Хана случилось только из-за публичного осуждения создателей франшизы со стороны общественности за то, как несправедливо они обошлись с единственным членом актерского состава из Азии. В Сети это недовольство даже сопровождалось тегом #JusticeForHan (Справедливость для Хана).

Долгое время ходили слухи, что Бен Стиллер примет участие в новом фильме франшизы, однако актер опроверг их.

Пока проект находился на стадии разработки, Мишель Родригес заявила, что не будет участвовать в девятой части франшизы, если среди сценаристов не появится женщина. Несмотря на то что пока известно имя только одного сценариста, и он мужчина, Родригес все-таки снялась в «Форсаже 9».