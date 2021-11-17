«Охотники за привидениями: наследники»: Рецензия Киноафиши

После смерти дедушки внуки вместе с мамой переезжают на его старую ферму в Оклахоме. В маленьком городке неподалеку все считали ее владельца чудным и нелюдимым, но все равно знали его ближе, чем собственные родственники. В подвале дети находят таинственную лабораторию с множеством непонятных изобретений и старый кадиллак Ecto-1. Все эти артефакты – прошлое давно позабытых «Охотников за привидениями», о которых помнит лишь местный школьный учитель. Теперь истории о призраках воспринимают как байки и выдумки из 80-х. Но скоро всем жителям придется снова в них поверить, ведь дедушка был участником той самой знаменитой четверки и поселился в этих местах не просто так.

Очередное продолжение «Охотников за привидениями» сразу отсекает все неудачи франшизы. В прошлом остался не только женский ремейк, но и не самый удачный сиквел. Диалог идет исключительно с первым фильмом, откуда взяли и главное зло, угрожающее всему миру. Имея такой ориентир, создатели картины решили не идти банальным путем «Звездных войн» и не превращают продолжение в фактический ремейк. Даже долгожданное появление актеров оригинальной картины выглядит не обязательным дополнением, а признанием заслуг нового поколения, собственного возраста и данью памяти актеру Харольду Рэмису.

Охотники за привидениями: наследники

Сама картина пытается балансировать между старыми блокбастерами и современными, оперирующими в основном масштабами. Причем главным референсом в сторону прошлого будет не история оригинальной четверки, а фильмы Спилберга и его подростковая фантастика. Правда, найти равновесие так и не удалось. Надвигающийся конец света приходится воспринимать на веру со слов персонажей, а разнообразных призраков показывают лишь вскользь одной непродолжительной нарезкой. В небо опять устремляется яркий луч, буквально кричащий о том, где же искать проблему. Местному злу в принципе уделили очень мало внимания. Оно появляется словно бы ниоткуда и очень быстро вновь уходит в небытие. Нам как бы намекают: «Мы – все-таки продолжение, и если вы хотите узнать больше, то посмотрите оригинал».

На первый план выходит атмосфера подросткового приключения. Блистают тут самые юные герои и даже чуть более взрослый персонаж Финна Вулфхарда (известный по «Очень странным делам» и «Оно») теряется на фоне своей сестры. Она – юный гений, и именно ей предстоит знакомиться с гаджетами старых «охотников»: первой взять в руки карманный детектор привидений, починить рюкзак с бластером и понять, как же противостоять злым призракам. Все эти сцены пропитаны теплотой и трогательностью, позволяя заново открывать любимое прошлое и как бы наблюдать со стороны за современным зрителем, не знакомым с франшизой.

Сами привидения выглядят мило, разнообразно и вряд ли способны напугать. Их главный минус — слишком малое влияние на историю. Они находятся вне сюжета и присутствуют здесь лишь для того, чтобы размять фантазию авторов. При этом создатели не ограничились одной графикой и в парочке мест воспользовались практическими эффектами. Главными любимцами обязательно станут зефирки. Теперь это не огромный великан, а множество маленьких оживших человечков, которые устраивают забавный хаос вокруг.

Охотники за привидениями: наследники

«Охотники за привидениями: Наследники», пытаясь усидеть на двух стульях, все равно поглядывают в прошлое, где им, кажется, намного комфортнее. Но в отличие от последних ремейков-продолжений, тут нет бездумных отсылок или желания продать вам сплошную ностальгию с юными версиями старых героев. Здесь можно и взгрустнуть, и посмеяться, и окунуться в настоящее приключение, даже не зная событий оригинала. Хотя с ним вы, конечно, получите намного больше удовольствия. Это универсальное и почти самостоятельное кино, в котором заметно теплое отношение к франшизе, и именное такое продолжение заслужили поклонники.