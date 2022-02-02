«Непослушник»: Рецензия Киноафиши

Молодой парень по имени Дима (Виктор Хориняк) — талантливый видеоблогер с ником «ДиМонстр». На его канале появляются пранки — видео розыгрышей на улице. Многие из роликов отличаются цинизмом и аморальным поведением; кажется, что для Димы и его девушки Олеси (Аглая Тарасова) нет ничего святого. Во время очередного пранка герой в образе полицейского останавливает водителя на дороге и разбивает топором старенький автомобиль. Когда водитель начинает возмущаться, что машина была памятью о его отце, ДиМонстр пытается нивелировать конфликт, но неудачно.

Олеся считает, что нужно осваивать TikTok, поскольку YouTube – уже прошлый век. «Нужно зацепить что-то святое», отвечает ей Дима с синяком под глазом. Довольно удачно в поле зрения попадает друг детства Сергей (Сергей Аброскин), ныне служитель в храме. Недолго думая, Дима решает пранкануть товарища прямо в доме Господа. Правоохранители реагируют мгновенно — горе-блогера задерживают за оскорбление чувств верующих. Герою удается сбежать от полиции и укрыться в близлежащем монастыре. Настоятель Анатолий (Юрий Кузнецов) решает оставить Диму послушником, авось тот осознает свои грехи и изменится.

«Непослушник» — настоящая русская комедия с душой и размахом. Режиссер и соавтор сценария Владимир Котт уже долгие годы занимается, возможно, самой трудной на сегодняшний день деятельностью, доступной для кинематографиста. В условиях повсеместных ограничений (как внутренней, так и внешней цензуры, например) постановщик доводит до зрителей малых и больших экранов реальное положение дел в разных сферах жизни. Причем делает это простым и понятным языком, без пошлости и вульгарности. Творит комедию — вероятно, сложнейший жанр в мире кино.

С этим в текущей реальности не справляются ни новостные сводки (даже печально известное ИА «Панорама»), ни многочисленные интервью, которые заполонили эфир. Но Владимиру Котту удается работать с подобным материалом идеально, хотя его успехи остаются в тени условных Марюса Вайсберга или Сарика Андреасяна. Пока подобные «кинодеятели» паразитируют на чужих идеях и низкопробном юморе, выдавая бесполезный ширпотреб, такие авторы как Владимир Котт вынужденно пребывают в категории «крепких ремесленников».

Непослушник

Как показал «Непослушник», за отточенной режиссурой угадывается и авторский замысел. Так, простодушная комедия о современном Иване-дураке с гаджетом в кармане превращается в едкую сатиру на нынешнее светское государство. На страну, которая по собственной воле уступает пальму первенства отмороженным духовным скрепам. В своих предыдущих работах Котт разбирал другие аспекты окружающей жизни.

Трагикомедия «Карп отмороженный», один из немногих российских проектов с возрастными артистами, изучала феномен детско-родительской любви, заботы и опеки. В комедийном сериале «Идеальная семья» происходит рефлексия социальной ячейки как главного компонента современного общества. Даже комедийная драма «Конец фильма», представленная вроде бы как ностальгический эпос по ушедшим в прошлое шедеврам кинематографа, на самом деле, размышляет о смене поколенческих парадигм и кризисе, надломе личности.

«Непослушник» при внешней простоте содержит в себе целый комплекс тем. На каждой из них Котт делает аккуратный (все-таки дело происходит вокруг РПЦ, нужно быть во всеоружии), но вполне считываемый акцент. Вот здесь обратим внимание на отношения церкви и власти — храм с не очень «удобным» настоятелем лишили водоснабжения. Сделано это в сговоре с главой местной администрации. Вышестоящий церковный начальник настоятеля в курсе дел, но его все устраивает.

Непослушник

Обратимся к теме консервативных постулатов — покажем, как главный герой нарушает их, но в конечном итоге (практически через тернии к звездам) его «неправильное» с точки зрения догматов действие приводит к положительному результату. Есть, конечно, и некоторые перегибы: когда в кадре начинают демонстрировать Божье провидение (вы поймете, когда увидите), кажется, что сценаристы в этот момент просто решили использовать чит-код. Подобное прокатило бы в условной религиозной драме, но в комедии, работающей по шаблону «сетап – панчлайн», такие ходы выглядят жульничеством.

Тем не менее «Непослушник» — возможно, лучшая юмористическая зарисовка на тему закостенелости православных укладов, которую можно было бы выпустить в России в 2022 году. Мы так привыкли смеяться над чужой болью и потерями, что не замечаем, как фильмы подобного рода напоминают: за губительной страстью к негативу кроется нечто более темное внутри нас. Образ неспособного повзрослеть героя в лице Виктора Хориняка отсылает и к бедствиям поколения, выросшего в полной семье модели «мама и бабушка». Главный герой не способен наладить контакт с отцом — единственным оставшимся в живых родственником. Пусть трансформации персонажа и выглядят искусственно, ассоциировать себя с Димой под конец истории зрителям будет проще простого.